Prognose
Immer mehr Flüssigerdgas-Transporte nach Europa
- Flüssiggasanteil in Westeuropa über 50 Prozent
- Nordamerikanisches LNG-Angebot senkt Preise langfristig
- Sefe Uniper und RWE chartern LNG-Tanker weltweit
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Flüssigerdgas wird nach Einschätzung von Energieexperten schon in wenigen Jahren mehr als die Hälfte des Gasaufkommens in den großen Gasmärkten Europas ausmachen. "Der Anteil von Flüssiggas im Gasmix von West- und Zentraleuropa steigt nach unseren Prognosen von 44 Prozent im vergangenen Jahr auf 47 Prozent im Jahr 2027", sagte Gasmarktexperte Andreas Schröder vom Analysehaus ICIS der Deutschen Presse-Agentur dpa. Für 2029 werde dann ein Anteil von 52 Prozent erwartet.
Als Hauptgrund für die Entwicklung sieht Schröder eine weltweite Ausweitung des LNG-Angebots vor allem in Nordamerika. Die Ausweitung sei so stark, "dass sie die temporären Lieferausfälle Katars schnell wieder kompensiert und die Preise für Flüssiggas perspektivisch niedrig hält."
Für seine Analyse hat ICIS die Märkte in zwölf Ländern betrachtet: Großbritannien sowie die EU-Länder Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Belgien, Polen, Österreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn. LNG ist die Abkürzung für das englische "Liquefied Natural Gas", also verflüssigtes Erdgas.
Sefe und Uniper haben mehrere LNG-Tanker gechartert
Am weltweiten Handel mit LNG sind auch mehrere deutsche Energiekonzerne beteiligt, vor allem Sefe, Uniper und RWE . So hat etwa Sefe (ehemals Gazprom Germania) nach eigenen Angaben sechs LNG-Gastanker gechartert. LNG-Lieferverträge bestehen mit Produzenten den USA, Westafrika, Südamerika, dem Nahen Osten und Ostasien, wie das Unternehmen auf Anfrage berichtet. "Darüber hinaus bezieht Sefe noch LNG aus einem Altvertrag mit dem russischen Produzenten Yamal, wobei russische LNG-Lieferungen ab 1. Januar 2027 EU-Sanktionen und einem Importverbot unterliegen", erklärt ein Sprecher. Das LNG werde weltweit geliefert, Europa und Indien seien die wichtigsten Sefe-Märkte. 2025 habe das Unternehmen rund 180 Schiffsladungen an Kunden geliefert.
In ähnlicher Größenordnung war auch der Energiekonzern Uniper unterwegs, der aktuell vier Schiffe gechartert hat. 167 LNG-Schiffsladungen hat das Unternehmen 2025 nach eigenen Angaben gehandelt. "Vor der Krise 2022 waren wir bei 360 Ladungen pro Jahr", erklärt Uniper-Manager Niels Fenzl, bei Uniper zuständig für den LNG-Ein- und Verkauf sowie Infrastruktur. Uniper will sich an dem erwarteten starken Wachstum des LNG-Markts beteiligen. Derzeit sei man "sehr aktiv" dabei, das Portfolio wieder auf das alte Niveau hochzubringen oder auch "darüber hinauszuentwickeln", sagt Fenzl. Langfristige Abnahmeverträge gibt es nach seinen Angaben etwa für Gas aus den USA oder dem australischen Raum.
RWE verschifft LNG aus den USA vor allem nach Europa
Auch RWE hat im vergangenen Jahr LNG geliefert und zwar rund neun Millionen Tonnen. Dies entspreche rein rechnerisch 144 Schiffsladungen, erklärt eine Sprecherin. "Langfristig beziehen wir LNG derzeit aus Australien (Woodside) und künftig auch aus den USA." Perspektivisch wolle man auch LNG aus dem Nahen Osten beziehen. "Das LNG, das wir in den USA beschaffen, fließt derzeit hauptsächlich nach Europa. Das LNG, das wir beispielsweise in Australien kaufen, fließt hauptsächlich nach Asien." Eigene Schiffe hat auch RWE nicht. "Wir chartern bei Bedarf Transportkapazitäten, Art und Umfang variieren je nach Geschäft", so die Sprecherin./tob/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,27 % und einem Kurs von 56,86 auf Lang & Schwarz (03. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -0,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,08 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 42,29 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +7,28 %/+16,07 % bedeutet.
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... man hat nur die Option es wertlos ausbuchen zu lassen 🤔🧐 ... nö, da bin ich wie Kostolany und seinen Zarenanleihen, ... die irgendwann komischerweise inklusive Zins und Zinseszins bedient wurden obwohl der gute Mann natürlich über 90 werden musste 🤕🤒... naja, das schaffen wir doch hier alle auch oder? 😂 .... jedenfalls habe ich die aktuellen Kurse der Moskauer Börse von Norilsk Nickel (Nornickel ) und Mobile Telesystems (MBT) frisch auf dem Tisch !! kurze Umrechnung vom Faktor der ADRs oder GDRs und RUB vs. USD oder halt Euro ... da wird man echt sauer wenn man bedenkt wie viele Dividenden einem genommen wurden ... und zwar seit dem 1. März 2022 aus "Anlegerschutzgründen" ... also wenn Trump es schafft , dass die Amis ihre Kohle bekommen, dann bin ich mir hierzulande nicht mal sicher ob ich meine Anteile irgendwie loswerden kann 🤒 ... DANKE Uschi, für das 155.te Sanktionspaket (ob sie da selber noch dran glaubt? ... oder hört sie sich gerne in Englisch , was noch nicht mal astrein fließend ist und Französisch!?!) ... es ist wirklich hanebüchen was die EU hier mit ihren eigenen Bürgern abzieht , das ist doch ein Fehlschuss... welchen Sinn macht es denn eigene Bürger zu bestrafen ihnen Geld zu entziehen um zu sagen , wir haben Russland Finanzmittel entzogen ... NEIN, ihr habt sie reicher gemacht ... indem uns Putin irgendwann als unfreundlich bezeichnet hat und natürlich auch weiterhin tut 🤯 und uns tatsächlich "enteignen" will, weil er weiß, dass es die EU ja schon selbst gemacht hat ... da hilft dann wirklich nur noch so ein Volltrottel wie Trump ... aber so dumm wie die Medien ihn darstellen ist der ja gar nicht (zumindest nicht mit der Hereschar am Gefolgsleuten , inklusive Schwiegersohn, ... der ist Geschäftsmann und wir waren / sind Investoren! tja das mit den Bankgebühren ist natürlich wirklich total ärgerlich ... man zahlt, weiß gar nicht was rauskommt hat Papierkram ohne Ende und im Zweifelsfall verfällt alles wertlos .... und das sogar noch sinnlos🙈 ... ich hätte mich doch auch mit Verlust dessen schon entledigt ... aber mein ex-AG hat diese Papiere in seinem Betriebs-Altersvermögen ... danke schön! 🤕 .... das kann man wirklich nur mit viel Sport, Arbeit oder Alkohol inkl. Drogen ertragen ... okay Alkohol und Drogen sind nicht so toll ... aber sich tot ärgern bringt es auch nicht! Also MBT und Norilsk hätten mir und meiner BAV mittlerweile 23 TEUR brutto Dividende geschuldet ... und ohne Uschi etc. wären die auch gezahlt worden inklusive Steuern für den deutschen Fiskus!!! Mal vom aktuellen Gegenwert ganz zu schweigen, was die mir eigentlich noch schuldig sind, denn im Depot sehe ich ja noch immer die Anschaffungskosten und den derzeitigen Wert ( laut KI und leider nicht nur laut KI sondern de facto nicht handelbar) sehe ich übers Internet ... da wird die Galle ganz ganz grün🤒 ... also, abhaken, und hoffen dass das Gas noch bis in den März reicht 🥶 ... wir hatten hier in den letzten Tagen schon dreimal den Fehlercode "004 " ... der bedeutet es liegt ein Gasfluss Unterbruch vor 🧐 ... aber laut Netzagentur sind wir alle im grünen Bereich 😂😂😂 ... naja, zur Not habe ich noch den Gemeindewald vor der Tür, ... und bei Notlage, ist Holzdiebstahl kein Vergehen, sondern Notwehr (das ist natürlich keine richtig korrekte Aussage, sondern nur meine persönliche Meinung und die Meinung meiner Nachbarn!) Also, alles Gute und bleibt gesund und verlieren Sie nicht die Hoffnung wie Zamperoni immer sagt (O- text ist natürlich: " Bleiben Sie zuversichtlich" ) ... um das mal alles ganz präzise und sauber darzustellen. Hier sind keine Kriegstreiber , geschweige denn Befürworter unterwegs , hier sind keine Meuchelmörder unterwegs, hier sind keine Nazis unterwegs, hier sind nur Aktionäre unterwegs, die von den eigenen Institutionen im Moment de facto enteignet wurden und denen nur noch die Dose der Pandora bleibt und zwar das, was ganz unten ist, die Hoffnung 🤞 ... also, nicht ärgern einfach cool bleiben 😉🍀 und gesund!!! good luck in die Runde hier 💰👍
2024 bin ich mit meinem Depot von VoBa zur ING umgezogen. Alles prima bis auf Gazprom. Obwohl das ein Wechsel "linke Tasche an rechte Tasche" war, blieben die Gazprom Aktien wegen angeblicher Auflagen bei der VoBa hängen. So weit so gut. Das jetzt aber die VoBa trotz Zwangsverbleib dieser Aktien eine Mindestdepotgebühr von 20€ + 19% MwSt verlangt finde ich nicht ok.