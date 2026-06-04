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    Prognose

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    Immer mehr Flüssigerdgas-Transporte nach Europa

    Für Sie zusammengefasst
    • Flüssiggasanteil in Westeuropa über 50 Prozent
    • Nordamerikanisches LNG-Angebot senkt Preise langfristig
    • Sefe Uniper und RWE chartern LNG-Tanker weltweit
    Prognose - Immer mehr Flüssigerdgas-Transporte nach Europa
    Foto: Greg Montani - Pexels

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Flüssigerdgas wird nach Einschätzung von Energieexperten schon in wenigen Jahren mehr als die Hälfte des Gasaufkommens in den großen Gasmärkten Europas ausmachen. "Der Anteil von Flüssiggas im Gasmix von West- und Zentraleuropa steigt nach unseren Prognosen von 44 Prozent im vergangenen Jahr auf 47 Prozent im Jahr 2027", sagte Gasmarktexperte Andreas Schröder vom Analysehaus ICIS der Deutschen Presse-Agentur dpa. Für 2029 werde dann ein Anteil von 52 Prozent erwartet.

    Als Hauptgrund für die Entwicklung sieht Schröder eine weltweite Ausweitung des LNG-Angebots vor allem in Nordamerika. Die Ausweitung sei so stark, "dass sie die temporären Lieferausfälle Katars schnell wieder kompensiert und die Preise für Flüssiggas perspektivisch niedrig hält."

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    Für seine Analyse hat ICIS die Märkte in zwölf Ländern betrachtet: Großbritannien sowie die EU-Länder Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Belgien, Polen, Österreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn. LNG ist die Abkürzung für das englische "Liquefied Natural Gas", also verflüssigtes Erdgas.

    Sefe und Uniper haben mehrere LNG-Tanker gechartert

    Am weltweiten Handel mit LNG sind auch mehrere deutsche Energiekonzerne beteiligt, vor allem Sefe, Uniper und RWE . So hat etwa Sefe (ehemals Gazprom Germania) nach eigenen Angaben sechs LNG-Gastanker gechartert. LNG-Lieferverträge bestehen mit Produzenten den USA, Westafrika, Südamerika, dem Nahen Osten und Ostasien, wie das Unternehmen auf Anfrage berichtet. "Darüber hinaus bezieht Sefe noch LNG aus einem Altvertrag mit dem russischen Produzenten Yamal, wobei russische LNG-Lieferungen ab 1. Januar 2027 EU-Sanktionen und einem Importverbot unterliegen", erklärt ein Sprecher. Das LNG werde weltweit geliefert, Europa und Indien seien die wichtigsten Sefe-Märkte. 2025 habe das Unternehmen rund 180 Schiffsladungen an Kunden geliefert.

    In ähnlicher Größenordnung war auch der Energiekonzern Uniper unterwegs, der aktuell vier Schiffe gechartert hat. 167 LNG-Schiffsladungen hat das Unternehmen 2025 nach eigenen Angaben gehandelt. "Vor der Krise 2022 waren wir bei 360 Ladungen pro Jahr", erklärt Uniper-Manager Niels Fenzl, bei Uniper zuständig für den LNG-Ein- und Verkauf sowie Infrastruktur. Uniper will sich an dem erwarteten starken Wachstum des LNG-Markts beteiligen. Derzeit sei man "sehr aktiv" dabei, das Portfolio wieder auf das alte Niveau hochzubringen oder auch "darüber hinauszuentwickeln", sagt Fenzl. Langfristige Abnahmeverträge gibt es nach seinen Angaben etwa für Gas aus den USA oder dem australischen Raum.

    RWE verschifft LNG aus den USA vor allem nach Europa

    Auch RWE hat im vergangenen Jahr LNG geliefert und zwar rund neun Millionen Tonnen. Dies entspreche rein rechnerisch 144 Schiffsladungen, erklärt eine Sprecherin. "Langfristig beziehen wir LNG derzeit aus Australien (Woodside) und künftig auch aus den USA." Perspektivisch wolle man auch LNG aus dem Nahen Osten beziehen. "Das LNG, das wir in den USA beschaffen, fließt derzeit hauptsächlich nach Europa. Das LNG, das wir beispielsweise in Australien kaufen, fließt hauptsächlich nach Asien." Eigene Schiffe hat auch RWE nicht. "Wir chartern bei Bedarf Transportkapazitäten, Art und Umfang variieren je nach Geschäft", so die Sprecherin./tob/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,27 % und einem Kurs von 56,86 auf Lang & Schwarz (03. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -0,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 42,29 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 66,00EUR was eine Bandbreite von +7,28 %/+16,07 % bedeutet.




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