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    Nordkoreas Machthaber will Atomwaffenvorrat radikal ausbauen

    Für Sie zusammengefasst
    • Kim verlangt massiven Ausbau der Atomwaffen
    • Produktionskapazität für Nuklearmaterial verdoppelt
    • Nordkoreas Arsenal rechtfertigt Selbstverteidigung
    Nordkoreas Machthaber will Atomwaffenvorrat radikal ausbauen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat einen drastischen Ausbau der Nuklearstreitkräfte des Landes verlangt. Die Produktionskapazität für waffenfähiges Nuklearmaterial habe sich in den vergangenen fünf Jahren bereits mehr als verdoppelt und solle "exponentiell" steigen, forderte Kim laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Demnach äußerte er sich beim Besuch einer neu in Betrieb genommenen Anlage zur Produktion von Nuklearmaterial. Kims Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

    Seit 20 Jahren ist Nordkorea aufgrund des staatlichen Atomwaffenprogramms mit strikten UN-Sanktionen belegt. Die Staatsführung bezeichnet das Nukleararsenal als notwendiges Mittel zur Selbstverteidigung des Landes gegen feindliche Kräfte im Ausland. Insbesondere die benachbarten Staaten Südkorea und Japan, aber auch die USA nehmen die nordkoreanischen Atomwaffen als direkte Bedrohung wahr./fkr/DP/jha





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