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    KI-Euphorie kippt

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    Broadcom-Schock: Warum die KI-Lieblingsaktie plötzlich zweistellig abstürzt

    Broadcom hat mehr Gewinn als erwartet erzielt – und trotzdem ist die Aktie nach Börsenschluss abgestürzt. Der Grund dafür liegt ausgerechnet dort, wo Anleger den nächsten Wachstumsschub erwartet hatten.

    KI-Euphorie kippt - Broadcom-Schock: Warum die KI-Lieblingsaktie plötzlich zweistellig abstürzt
    Foto: Jonathan Raa - NurPhoto

    Broadcom hat geliefert – trotzdem straft die Börse den Chipriesen brutal ab. Nach der Veröffentlichung der Zahlen rutschte die Aktie um 13,78 Prozent ab. Für einen Titel, der seit Jahresbeginn fast 40 Prozent zugelegt hat und sich seit Ende 2022 nahezu verneunfacht hat, ist das ein Warnsignal.

    Auf den ersten Blick sieht das Zahlenwerk nicht nach einem Crash aus. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,44 US-Dollar und damit über den erwarteten 2,40 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 48 Prozent auf 22,19 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten jedoch 22,27 Milliarden US-Dollar erwartet. Eine kleine Lücke – aber bei einer heiß gehandelten KI-Aktie reicht das aus, um für Nervosität zu sorgen.

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    Der eigentliche Dämpfer kam aus zwei Bereichen, auf die Anleger besonders achten. Die Infrastruktursoftware, geprägt durch die VMware-Übernahme, erwirtschaftete einen Umsatz von 7,18 Milliarden US-Dollar. Erwartet wurden jedoch 7,32 Milliarden US-Dollar. Noch schwerer wog jedoch, was CEO Hock Tan nicht tat: Er hob die Prognose für KI-Chips nicht an.

    Dabei bleibt das KI-Geschäft spektakulär. So hat sich der KI-Umsatz im zweiten Geschäftsquartal auf 10,8 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt. Für das laufende Quartal erwartet Broadcom sogar 16 Milliarden US-Dollar – etwa dreimal so viel wie im Vorjahr. Zu den großen Kunden für maßgeschneiderte KI-Chips zählen laut Tan unter anderem Anthropic, Google, Meta und OpenAI.

    Doch der Markt wollte mehr. Nach der Rallye war offenbar nicht nur Wachstum, sondern auch die nächste KI-Explosion eingepreist. Stattdessen gab es starke Zahlen, aber keinen neuen Superlativ. Broadcom stellt für das laufende Quartal zwar 29,4 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht und übertrifft damit die Erwartungen von 28,53 Milliarden US-Dollar. Trotzdem bleibt der Eindruck: Die Latte lag extrem hoch.

    Für Anleger ist Broadcom damit jedoch nicht plötzlich eine schlechte KI-Story. Die Zahlen zeigen jedoch, wie gnadenlos der Markt bei überhitzten Gewinneraktien geworden ist. Wer nach einer Kurssteigerung um das Neunfache nur knapp enttäuscht, kann trotzdem hart fallen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 479,2USD auf Nasdaq (04. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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