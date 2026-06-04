Aktie kaufen oder verkaufen
Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Ennio Leanza - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Swiss Re Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Swiss Re Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 126,48€. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,39 %.
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Analysten und Kursziele für die Swiss Re Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|UBS
|112,00Euro
|-10,22 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|07.05.2026
|BARCLAYS
|114,00CHF
|-0,44 %
|07.05.2026
|RBC
|110,00CHF
|-3,94 %
|07.05.2026
|RBC
|118,00CHF
|+3,05 %
|07.05.2026
|JPMORGAN
|145,00CHF
|+26,63 %
|07.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|114,00CHF
|-0,44 %
|12.05.2026
|UBS
|112,00CHF
|-2,19 %
|20.05.2026
|BARCLAYS
|113,00CHF
|-1,32 %
|22.05.2026
+0,20 %
-3,49 %
-9,37 %
-12,30 %
-18,88 %
+30,73 %
+57,55 %
+56,39 %
+169,98 %
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