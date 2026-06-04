Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Swiss Re Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Swiss Re Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 126,48€. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,39 %.