K+S Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur K+S Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die K+S Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der K+S Aktie beträgt 12,00€. Die K+S Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,03 %.