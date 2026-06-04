Aktie kaufen oder verkaufen
K+S Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Michael Matthey - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur K+S Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die K+S Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die K+S Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der K+S Aktie beträgt 12,00€. Die K+S Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,03 %.
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Analysten und Kursziele für die K+S Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|-31,69 %
|-
|JEFFERIES
|11,00EUR
|-24,86 %
|11.05.2026
|JPMORGAN
|13,00EUR
|-11,20 %
|11.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.05.2026
|JPMORGAN
|13,00EUR
|-11,20 %
|14.05.2026
|UBS
|12,00EUR
|-18,03 %
|17.05.2026
|JPMORGAN
|13,00EUR
|-11,20 %
|21.05.2026
+0,07 %
-0,78 %
-8,04 %
-3,68 %
-10,37 %
-4,56 %
+29,60 %
-30,02 %
+778,82 %
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