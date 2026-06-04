Aktie kaufen oder verkaufen
SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo
Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 91,44€. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,97 %.
Analysten und Kursziele für die SUESS MicroTec Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|109,00Euro
|+10,89 %
|-
|Warburg Research
|93,00Euro
|-5,39 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|94,00EUR
|-4,37 %
|-
|BERENBERG
|92,00EUR
|-6,41 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|58,00EUR
|-41,00 %
|07.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|70,00EUR
|-28,79 %
|07.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|93,00EUR
|-5,39 %
|08.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.05.2026
|UBS
|105,00EUR
|+6,82 %
|11.05.2026
|JEFFERIES
|109,00EUR
|+10,89 %
|17.05.2026
+5,42 %
+5,74 %
+30,96 %
+81,62 %
+152,04 %
+303,15 %
+329,83 %
+1.271,85 %
+302,03 %
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