SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 91,44€. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,97 %.