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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    Aktuelle Analystenmeinungen zur SUESS MicroTec Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die SUESS MicroTec Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SUESS MicroTec Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der SUESS MicroTec Aktie beträgt 91,44. Die SUESS MicroTec Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,97 %.

    Analysten und Kursziele für die SUESS MicroTec Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Deutsche Bank - - -
    Analyst 109,00Euro +10,89 % -
    Warburg Research 93,00Euro -5,39 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 94,00EUR -4,37 % -
    BERENBERG 92,00EUR -6,41 % 07.05.2026
    JEFFERIES 58,00EUR -41,00 % 07.05.2026
    WARBURG RESEARCH 70,00EUR -28,79 % 07.05.2026
    WARBURG RESEARCH 93,00EUR -5,39 % 08.05.2026
    DZ BANK - - 11.05.2026
    UBS 105,00EUR +6,82 % 11.05.2026
    JEFFERIES 109,00EUR +10,89 % 17.05.2026

    SUESS MicroTec

    +5,42 %
    +5,74 %
    +30,96 %
    +81,62 %
    +152,04 %
    +303,15 %
    +329,83 %
    +1.271,85 %
    +302,03 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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    Aktie kaufen oder verkaufen SUESS MicroTec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26 Im Mai `26 haben 11 Analysten die SUESS MicroTec Aktie eingestuft.
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