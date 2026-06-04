Aktie kaufen oder verkaufen
easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Patrick Pleul - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die easyJet Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 48,86€. Die easyJet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +835,40 %.
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Analysten und Kursziele für die easyJet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|405,00Euro
|+7.654,16 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00GBP
|-33,56 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|3,00GBP
|-33,56 %
|21.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00GBP
|-11,41 %
|21.05.2026
|JPMORGAN
|3,00GBP
|-33,56 %
|21.05.2026
|RBC
|4,00GBP
|-11,41 %
|21.05.2026
|RBC
|4,00GBP
|-11,41 %
|21.05.2026
|BARCLAYS
|4,00GBP
|-11,41 %
|22.05.2026
|UBS
|5,00GBP
|+10,74 %
|22.05.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|27.05.2026
+0,04 %
+16,14 %
+27,15 %
+3,17 %
-23,88 %
-8,33 %
-46,20 %
-67,54 %
-28,44 %
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