easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die easyJet Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 48,86€. Die easyJet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +835,40 %.