Aktie kaufen oder verkaufen
Evonik Industries Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Evonik Industries Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Evonik Industries Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evonik Industries Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Evonik Industries Aktie beträgt 16,36€. Die Evonik Industries Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,14 %.
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Analysten und Kursziele für die Evonik Industries Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|-
|-
|-
|Analyst
|20,00Euro
|+19,65 %
|-
|JPMorgan
|14,00Euro
|-16,24 %
|-
|DZ Bank
|19,00Euro
|+13,67 %
|-
|Deutsche Bank
|16,00Euro
|-4,28 %
|-
|Barclays Capital
|17,00Euro
|+1,71 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|15,00EUR
|-10,26 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00EUR
|-4,28 %
|-
|JEFFERIES
|15,00EUR
|-10,26 %
|08.05.2026
|JPMORGAN
|14,00EUR
|-16,24 %
|08.05.2026
|UBS
|14,00EUR
|-16,24 %
|08.05.2026
|BARCLAYS
|17,00EUR
|+1,71 %
|08.05.2026
|JEFFERIES
|20,00EUR
|+19,65 %
|19.05.2026
|BARCLAYS
|18,00EUR
|+7,69 %
|20.05.2026
|JPMORGAN
|14,00EUR
|-16,24 %
|21.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|27.05.2026
-1,30 %
-3,30 %
-5,73 %
+17,87 %
-12,19 %
-8,02 %
-42,12 %
-36,69 %
-49,23 %
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