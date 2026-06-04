Hugo Boss Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Hugo Boss Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hugo Boss Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Hugo Boss Aktie beträgt 37,50€. Die Hugo Boss Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,14 %.