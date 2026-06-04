Aktie kaufen oder verkaufen
Hugo Boss Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Cerib - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hugo Boss Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Hugo Boss Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hugo Boss Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hugo Boss Aktie beträgt 37,50€. Die Hugo Boss Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,14 %.
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Analysten und Kursziele für die Hugo Boss Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|33,00Euro
|-6,59 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|+18,88 %
|-
|RBC
|38,00EUR
|+7,56 %
|05.05.2026
|JEFFERIES
|33,00EUR
|-6,59 %
|05.05.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|+13,22 %
|05.05.2026
|JPMORGAN
|40,00EUR
|+13,22 %
|05.05.2026
|UBS
|36,00EUR
|+1,90 %
|06.05.2026
|RBC
|38,00EUR
|+7,56 %
|10.05.2026
-0,04 %
-1,87 %
-2,08 %
-2,21 %
-12,08 %
-46,79 %
-24,69 %
-35,20 %
-5,07 %
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