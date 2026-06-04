Aktie kaufen oder verkaufen
Medios Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Medios Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Medios Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Medios Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Medios Aktie beträgt 21,50€. Die Medios Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +67,84 %.
Analysten und Kursziele für die Medios Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|24,00Euro
|+87,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|+40,52 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|+40,52 %
|-
|BERENBERG
|26,00EUR
|+102,97 %
|12.05.2026
-0,31 %
-3,00 %
-6,10 %
-17,79 %
+6,24 %
-24,59 %
-61,37 %
+29,48 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte