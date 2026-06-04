Aktie kaufen oder verkaufen
ASML Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto
Aktuelle Analystenmeinungen zur ASML Holding Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASML Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ASML Holding Aktie beträgt 1,66 Tsd.€. Die ASML Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,74 %.
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Analysten und Kursziele für die ASML Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|1,60 Tsd.Euro
|+7,74 %
|-
|UBS
|1,90 Tsd.Euro
|+27,94 %
|-
|BERENBERG
|1,57 Tsd.EUR
|+5,72 %
|07.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|1,60 Tsd.EUR
|+7,74 %
|13.05.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|14.05.2026
|BARCLAYS
|1,58 Tsd.EUR
|+6,05 %
|18.05.2026
|UBS
|1,90 Tsd.EUR
|+27,94 %
|19.05.2026
|BARCLAYS
|1,58 Tsd.EUR
|+6,05 %
|20.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,70 Tsd.EUR
|+14,47 %
|21.05.2026
|JPMORGAN
|1,52 Tsd.EUR
|+2,01 %
|21.05.2026
-0,57 %
+8,20 %
+20,18 %
+27,97 %
+124,62 %
+118,25 %
+167,46 %
+1.564,51 %
+5.515,42 %
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