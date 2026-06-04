Aktie kaufen oder verkaufen
LEG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Maja Hitij - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur LEG Immobilien Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die LEG Immobilien Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der LEG Immobilien Aktie beträgt 76,38€. Die LEG Immobilien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +45,48 %.
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Analysten und Kursziele für die LEG Immobilien Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|75,00EUR
|+42,86 %
|-
|BARCLAYS
|60,00EUR
|+14,29 %
|13.05.2026
|BERENBERG
|85,00EUR
|+61,90 %
|13.05.2026
|JEFFERIES
|90,00EUR
|+71,43 %
|13.05.2026
|JPMORGAN
|89,00EUR
|+69,52 %
|13.05.2026
|UBS
|65,00EUR
|+23,81 %
|13.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|62,00EUR
|+18,10 %
|15.05.2026
|BERENBERG
|85,00EUR
|+61,90 %
|29.05.2026
+0,19 %
-6,42 %
-12,22 %
-21,42 %
-30,25 %
+4,17 %
-56,27 %
-30,50 %
+24,78 %
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