Aktie kaufen oder verkaufen
Commerzbank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Commerzbank Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Commerzbank Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Commerzbank Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank Aktie beträgt 41,00€. Die Commerzbank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,09 %.
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Analysten und Kursziele für die Commerzbank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|37,00Euro
|+2,05 %
|-
|Barclays Capital
|42,00Euro
|+15,85 %
|-
|Commerzbank
|43,00Euro
|+18,60 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+10,33 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|+15,85 %
|-
|BARCLAYS
|42,00EUR
|+15,85 %
|08.05.2026
|RBC
|43,00EUR
|+18,60 %
|08.05.2026
|JPMORGAN
|37,00EUR
|+2,05 %
|10.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.05.2026
|BARCLAYS
|42,00EUR
|+15,85 %
|20.05.2026
|BARCLAYS
|42,00EUR
|+15,85 %
|28.05.2026
+0,03 %
-0,33 %
+2,86 %
+14,91 %
+34,93 %
+278,31 %
+428,61 %
+390,74 %
-60,56 %
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