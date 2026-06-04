Aktie kaufen oder verkaufen
Vonovia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vonovia Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Vonovia Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vonovia Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia Aktie beträgt 29,56€. Die Vonovia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +46,24 %.
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Analysten und Kursziele für die Vonovia Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|25,00EUR
|+23,70 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|25,00EUR
|+23,70 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|07.05.2026
|BARCLAYS
|23,00EUR
|+13,81 %
|07.05.2026
|BERENBERG
|38,00EUR
|+88,03 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|30,00EUR
|+48,44 %
|07.05.2026
|JPMORGAN
|34,00EUR
|+68,23 %
|07.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|26,00EUR
|+28,65 %
|11.05.2026
|JPMORGAN
|34,00EUR
|+68,23 %
|12.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|31,00EUR
|+53,39 %
|13.05.2026
+0,05 %
-5,81 %
-11,87 %
-24,21 %
-30,50 %
+13,66 %
-56,87 %
-23,43 %
+20,70 %
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