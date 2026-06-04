Vonovia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vonovia Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Vonovia Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vonovia Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia Aktie beträgt 29,56€. Die Vonovia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +46,24 %.