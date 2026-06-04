Aktie kaufen oder verkaufen
Dt. Beteiligungs AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: adobe.stock.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Dt. Beteiligungs AG Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Dt. Beteiligungs AG Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Dt. Beteiligungs AG Aktie beträgt 33,33€. Die Dt. Beteiligungs AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,06 %.
Analysten und Kursziele für die Dt. Beteiligungs AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|BAADER BANK
|30,00EUR
|+26,05 %
|07.05.2026
|JEFFERIES
|36,00EUR
|+51,26 %
|07.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|34,00EUR
|+42,86 %
|08.05.2026
0,00 %
-6,30 %
-6,85 %
-3,25 %
-4,80 %
-17,93 %
-32,19 %
-7,48 %
+1.278,11 %
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