Aktie kaufen oder verkaufen
Vodafone Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Federico Gambarini - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vodafone Group Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vodafone Group Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Vodafone Group Aktie beträgt 11,20€. Die Vodafone Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +766,13 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Vodafone Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|85,00Euro
|+6.471,32 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,00GBP
|-10,57 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,00GBP
|-10,57 %
|-
|JPMORGAN
|0,00GBP
|-100,00 %
|05.05.2026
|BARCLAYS
|1,00GBP
|-10,57 %
|05.05.2026
|JPMORGAN
|0,00GBP
|-100,00 %
|12.05.2026
|UBS
|0,00GBP
|-100,00 %
|12.05.2026
|BARCLAYS
|1,00GBP
|-10,57 %
|12.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.05.2026
-1,16 %
-0,66 %
-6,85 %
+0,59 %
+40,06 %
+41,65 %
-16,26 %
-57,56 %
-32,54 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte