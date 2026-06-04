Aktie kaufen oder verkaufen
argenx Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur argenx Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die argenx Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die argenx Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die argenx Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der argenx Aktie beträgt 854,70€. Die argenx Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,59 %.
Analysten und Kursziele für die argenx Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|725,00EUR
|+3,99 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|750,00EUR
|+7,57 %
|-
|UBS
|-
|-
|07.05.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|07.05.2026
|BARCLAYS
|900,00EUR
|+29,09 %
|07.05.2026
|BARCLAYS
|900,00EUR
|+29,09 %
|07.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|915,00EUR
|+31,24 %
|07.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|08.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|830,00EUR
|+19,05 %
|08.05.2026
|BARCLAYS
|900,00EUR
|+29,09 %
|11.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|877,00EUR
|+25,79 %
|11.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|850,00EUR
|+21,92 %
|11.05.2026
|RBC
|-
|-
|27.05.2026
|BARCLAYS
|900,00EUR
|+29,09 %
|27.05.2026
+1,29 %
+0,26 %
+4,46 %
+9,68 %
+36,97 %
+88,55 %
+218,14 %
+8.864,56 %
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