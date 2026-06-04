Aktie kaufen oder verkaufen
Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Bodo Marks - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Zalando Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Zalando Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Zalando Aktie beträgt 33,92€. Die Zalando Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +46,50 %.
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Analysten und Kursziele für die Zalando Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|28,00Euro
|+20,92 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|35,00EUR
|+51,16 %
|-
|JPMORGAN
|32,00EUR
|+38,20 %
|06.05.2026
|BARCLAYS
|35,00EUR
|+51,16 %
|06.05.2026
|BARCLAYS
|37,00EUR
|+59,79 %
|06.05.2026
|BERENBERG
|53,00EUR
|+128,89 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|31,00EUR
|+33,88 %
|06.05.2026
|RBC
|30,00EUR
|+29,56 %
|06.05.2026
|UBS
|36,00EUR
|+55,47 %
|06.05.2026
|UBS
|36,00EUR
|+55,47 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|32,00EUR
|+38,20 %
|10.05.2026
|RBC
|28,00EUR
|+20,92 %
|10.05.2026
|RBC
|28,00EUR
|+20,92 %
|17.05.2026
+2,72 %
+3,69 %
+10,35 %
+20,92 %
-25,26 %
-13,39 %
-75,09 %
-10,88 %
+2,94 %
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