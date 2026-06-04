Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Zalando Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Zalando Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando Aktie beträgt 33,92€. Die Zalando Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +46,50 %.