Aktie kaufen oder verkaufen
Scout24 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Scout24 SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Scout24 Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Scout24 Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Scout24 Aktie beträgt 103,82€. Die Scout24 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +44,54 %.
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Analysten und Kursziele für die Scout24 Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|103,00Euro
|+43,40 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|126,00EUR
|+75,43 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|126,00EUR
|+75,43 %
|-
|JPMORGAN
|83,00EUR
|+15,56 %
|04.05.2026
|UBS
|105,00EUR
|+46,19 %
|05.05.2026
|BARCLAYS
|103,00EUR
|+43,40 %
|12.05.2026
|BERENBERG
|100,00EUR
|+39,23 %
|12.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|90,00EUR
|+25,30 %
|12.05.2026
|JEFFERIES
|103,00EUR
|+43,40 %
|12.05.2026
|JPMORGAN
|91,00EUR
|+26,70 %
|12.05.2026
|UBS
|112,00EUR
|+55,93 %
|13.05.2026
+4,16 %
+1,06 %
+0,35 %
+3,76 %
-39,87 %
+17,82 %
+10,36 %
+100,84 %
+151,00 %
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