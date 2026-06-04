Aktie kaufen oder verkaufen
Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.
23 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 401,69€. Die Ferrari Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +35,11 %.
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Analysten und Kursziele für die Ferrari Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|430,00Euro
|+44,64 %
|-
|Bernstein
|402,00US-Dollar
|+35,22 %
|-
|UBS
|483,00US-Dollar
|+62,46 %
|-
|UBS
|483,00US-Dollar
|+62,46 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|460,00EUR
|+54,73 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|-
|-
|04.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|-
|-
|05.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|-
|-
|05.05.2026
|JEFFERIES
|350,00EUR
|+17,73 %
|05.05.2026
|JEFFERIES
|350,00EUR
|+17,73 %
|05.05.2026
|RBC
|430,00EUR
|+44,64 %
|05.05.2026
|UBS
|-
|-
|06.05.2026
|BARCLAYS
|355,00EUR
|+19,41 %
|06.05.2026
|RBC
|430,00EUR
|+44,64 %
|08.05.2026
|BARCLAYS
|355,00EUR
|+19,41 %
|25.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|-
|-
|26.05.2026
|RBC
|430,00EUR
|+44,64 %
|26.05.2026
|JEFFERIES
|-
|-
|27.05.2026
|UBS
|-
|-
|27.05.2026
|BARCLAYS
|355,00EUR
|+19,41 %
|27.05.2026
|JEFFERIES
|350,00EUR
|+17,73 %
|27.05.2026
|BERENBERG
|381,00EUR
|+28,15 %
|28.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|383,00EUR
|+28,83 %
|28.05.2026
+0,62 %
+5,00 %
+0,80 %
-4,30 %
-29,87 %
+4,63 %
+66,69 %
+674,82 %
+514,54 %
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