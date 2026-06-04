Aktie kaufen oder verkaufen
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal - picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal
Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie beträgt 33,14€. Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,29 %.
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Analysten und Kursziele für die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|23,00EUR
|-34,28 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|24,00EUR
|-31,42 %
|06.05.2026
|BARCLAYS
|39,00EUR
|+11,44 %
|06.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|+8,59 %
|06.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|+8,59 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|47,00EUR
|+34,30 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|23,00EUR
|-34,28 %
|22.05.2026
+0,69 %
-4,25 %
-12,85 %
-13,94 %
-4,85 %
+19,43 %
+45,61 %
+61,39 %
+366,43 %
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