Aktie kaufen oder verkaufen
ING Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Christoph Gollnow - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur ING Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ING Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ING Group Aktie beträgt 28,86€. Die ING Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,29 %.
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Analysten und Kursziele für die ING Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|30,00EUR
|+14,66 %
|-
|JEFFERIES
|28,00EUR
|+7,01 %
|05.05.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|+7,01 %
|06.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|31,00EUR
|+18,48 %
|13.05.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|+7,01 %
|15.05.2026
|JEFFERIES
|28,00EUR
|+7,01 %
|26.05.2026
|UBS
|29,00EUR
|+10,84 %
|30.04.2026
+1,22 %
-1,91 %
+5,87 %
+13,19 %
+41,90 %
+119,52 %
+126,34 %
+140,21 %
+2.218,50 %
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