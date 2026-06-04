Redcare Pharmacy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Redcare Pharmacy Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Redcare Pharmacy Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Redcare Pharmacy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Redcare Pharmacy Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Redcare Pharmacy Aktie beträgt 80,27€. Die Redcare Pharmacy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +59,19 %.