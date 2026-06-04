Aktie kaufen oder verkaufen
Redcare Pharmacy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: jarmoluk - unsplash
Aktuelle Analystenmeinungen zur Redcare Pharmacy Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Redcare Pharmacy Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Redcare Pharmacy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Redcare Pharmacy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Redcare Pharmacy Aktie beträgt 80,27€. Die Redcare Pharmacy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +59,19 %.
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Analysten und Kursziele für die Redcare Pharmacy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|99,00EUR
|+96,33 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|99,00EUR
|+96,33 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|99,00EUR
|+96,33 %
|-
|JEFFERIES
|83,00EUR
|+64,60 %
|04.05.2026
|UBS
|53,00EUR
|+5,11 %
|06.05.2026
|UBS
|55,00EUR
|+9,07 %
|06.05.2026
|BAADER BANK
|85,00EUR
|+68,57 %
|06.05.2026
|BARCLAYS
|70,00EUR
|+38,82 %
|06.05.2026
|BARCLAYS
|70,00EUR
|+38,82 %
|06.05.2026
|BERENBERG
|87,00EUR
|+72,53 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|83,00EUR
|+64,60 %
|06.05.2026
-0,89 %
+15,22 %
+3,83 %
-11,14 %
-56,56 %
-47,03 %
-66,77 %
+61,77 %
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