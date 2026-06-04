Aktie kaufen oder verkaufen
Anheuser-Busch InBev Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur Anheuser-Busch InBev Aktie im Überblick.
17 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Anheuser-Busch InBev Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Anheuser-Busch InBev Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Anheuser-Busch InBev Aktie beträgt 83,53€. Die Anheuser-Busch InBev Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,60 %.
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Analysten und Kursziele für die Anheuser-Busch InBev Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|73,00Euro
|+7,15 %
|-
|Bernstein
|88,00Euro
|+29,16 %
|-
|JPMorgan
|93,00US-Dollar
|+36,50 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|68,00EUR
|-0,19 %
|-
|BARCLAYS
|93,00EUR
|+36,50 %
|05.05.2026
|BARCLAYS
|94,00EUR
|+37,97 %
|05.05.2026
|BERENBERG
|89,00EUR
|+30,63 %
|05.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|87,00EUR
|+27,70 %
|05.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|88,00EUR
|+29,16 %
|05.05.2026
|JEFFERIES
|73,00EUR
|+7,15 %
|05.05.2026
|JPMORGAN
|73,00EUR
|+7,15 %
|05.05.2026
|RBC
|79,00EUR
|+15,95 %
|05.05.2026
|RBC
|85,00EUR
|+24,76 %
|05.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|85,00EUR
|+24,76 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|79,00EUR
|+15,95 %
|06.05.2026
|UBS
|85,00EUR
|+24,76 %
|06.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|88,00EUR
|+29,16 %
|18.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.05.2026
+0,59 %
-4,92 %
+6,18 %
+4,27 %
+9,86 %
+32,97 %
+8,74 %
-39,44 %
+103,14 %
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