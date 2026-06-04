UniCredit Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur UniCredit Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die UniCredit Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UniCredit Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der UniCredit Aktie beträgt 86,00€. Die UniCredit Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,92 %.