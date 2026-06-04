Aktie kaufen oder verkaufen
UniCredit Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: andersphoto - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur UniCredit Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die UniCredit Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UniCredit Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UniCredit Aktie beträgt 86,00€. Die UniCredit Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,92 %.
Analysten und Kursziele für die UniCredit Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|89,00Euro
|+21,00 %
|-
|Unicredit
|85,00Euro
|+15,56 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|05.05.2026
|BARCLAYS
|81,00EUR
|+10,12 %
|05.05.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+22,36 %
|05.05.2026
|BARCLAYS
|82,00EUR
|+11,48 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|89,00EUR
|+21,00 %
|08.05.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|27.05.2026
+0,54 %
+1,49 %
+11,54 %
+10,04 %
+28,07 %
+291,44 %
+597,25 %
+444,18 %
+286,47 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte