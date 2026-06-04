National Grid Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur National Grid Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die National Grid Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der National Grid Aktie beträgt 15,68€. Die National Grid Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,23 %.