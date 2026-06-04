Aktie kaufen oder verkaufen
National Grid Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur National Grid Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die National Grid Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der National Grid Aktie beträgt 15,68€. Die National Grid Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,23 %.
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Analysten und Kursziele für die National Grid Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|14,00GBP
|+15,91 %
|01.05.2026
|JPMORGAN
|14,00GBP
|+15,91 %
|06.05.2026
|RBC
|14,00GBP
|+15,91 %
|14.05.2026
|JPMORGAN
|14,00GBP
|+15,91 %
|14.05.2026
|UBS
|11,00GBP
|-8,93 %
|15.05.2026
|JEFFERIES
|14,00GBP
|+15,91 %
|21.05.2026
|BARCLAYS
|15,00GBP
|+24,19 %
|21.05.2026
|GOLDMAN SACHS
|13,00GBP
|+7,63 %
|26.05.2026
|RBC
|13,00GBP
|+7,63 %
|29.05.2026
-0,57 %
-2,34 %
-6,22 %
-9,20 %
+12,42 %
+14,23 %
+31,58 %
+12,48 %
+166,83 %
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