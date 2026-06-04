Aktie kaufen oder verkaufen
Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.
37 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Delivery Hero Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 32,03€. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -16,85 %.
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Analysten und Kursziele für die Delivery Hero Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|29,00Euro
|-24,70 %
|-
|Analyst
|29,00Euro
|-24,70 %
|-
|Barclays Capital
|35,00Euro
|-9,13 %
|-
|Barclays Capital
|39,00Euro
|+1,26 %
|-
|Barclays Capital
|39,00Euro
|+1,26 %
|-
|Bernstein
|28,00Euro
|-27,30 %
|-
|Bernstein
|28,00Euro
|-27,30 %
|-
|JPMorgan
|28,00Euro
|-27,30 %
|-
|JPMorgan
|28,00Euro
|-27,30 %
|-
|JPMorgan
|28,00Euro
|-27,30 %
|-
|JPMorgan
|28,00Euro
|-27,30 %
|-
|UBS
|45,00Euro
|+16,84 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00EUR
|-48,07 %
|-
|JEFFERIES
|29,00EUR
|-24,70 %
|01.05.2026
|BARCLAYS
|35,00EUR
|-9,13 %
|11.05.2026
|JEFFERIES
|29,00EUR
|-24,70 %
|11.05.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|-27,30 %
|11.05.2026
|BARCLAYS
|35,00EUR
|-9,13 %
|12.05.2026
|JEFFERIES
|29,00EUR
|-24,70 %
|12.05.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|-27,30 %
|12.05.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|-27,30 %
|13.05.2026
|BARCLAYS
|39,00EUR
|+1,26 %
|18.05.2026
|JEFFERIES
|29,00EUR
|-24,70 %
|18.05.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|-27,30 %
|18.05.2026
|UBS
|32,00EUR
|-16,92 %
|20.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00EUR
|-27,30 %
|22.05.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|-27,30 %
|22.05.2026
|JEFFERIES
|42,00EUR
|+9,05 %
|24.05.2026
|JEFFERIES
|42,00EUR
|+9,05 %
|24.05.2026
|BARCLAYS
|39,00EUR
|+1,26 %
|25.05.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00EUR
|-27,30 %
|25.05.2026
|JEFFERIES
|42,00EUR
|+9,05 %
|26.05.2026
|UBS
|45,00EUR
|+16,84 %
|26.05.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|-27,30 %
|28.05.2026
|BARCLAYS
|35,00EUR
|-9,13 %
|30.04.2026
|BERENBERG
|31,00EUR
|-19,51 %
|30.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00EUR
|-27,30 %
|30.04.2026
|JPMORGAN
|28,00EUR
|-27,30 %
|30.04.2026
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