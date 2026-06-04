Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aroundtown Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 2,57€. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,47 %.