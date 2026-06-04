Aktie kaufen oder verkaufen
Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Aroundtown SA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aroundtown Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 2,57€. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,47 %.
Analysten und Kursziele für die Aroundtown Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|3,00Euro
|+23,05 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,00EUR
|-17,97 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,00EUR
|-17,97 %
|-
|UBS
|2,00EUR
|-17,97 %
|19.05.2026
|BERENBERG
|4,00EUR
|+64,07 %
|27.05.2026
|UBS
|2,00EUR
|-17,97 %
|27.05.2026
|WARBURG RESEARCH
|3,00EUR
|+23,05 %
|27.05.2026
+0,24 %
-5,71 %
+0,16 %
-11,65 %
-16,02 %
+140,95 %
-64,49 %
-30,07 %
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