AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu kaufen. 9 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 49,06€. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,19 %.