Aktie kaufen oder verkaufen
AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: AIXTRON
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu kaufen. 9 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 49,06€. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,19 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die AIXTRON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|55,00Euro
|-8,29 %
|-
|Analyst
|55,00Euro
|-8,29 %
|-
|Barclays Capital
|39,00Euro
|-34,97 %
|-
|Berenberg Bank
|42,00Euro
|-29,96 %
|-
|DZ Bank
|45,00Euro
|-24,96 %
|-
|JPMorgan
|54,00Euro
|-9,95 %
|-
|JPMorgan
|54,00Euro
|-9,95 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|43,00EUR
|-28,30 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|43,00EUR
|-28,30 %
|-
|JEFFERIES
|55,00EUR
|-8,29 %
|01.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|04.05.2026
|BERENBERG
|42,00EUR
|-29,96 %
|05.05.2026
|JEFFERIES
|55,00EUR
|-8,29 %
|07.05.2026
|JPMORGAN
|54,00EUR
|-9,95 %
|08.05.2026
|JEFFERIES
|55,00EUR
|-8,29 %
|19.05.2026
|BARCLAYS
|39,00EUR
|-34,97 %
|30.04.2026
|UBS
|50,00EUR
|-16,62 %
|30.04.2026
|JPMORGAN
|54,00EUR
|-9,95 %
|30.04.2026
-4,40 %
+5,15 %
+26,43 %
+108,25 %
+384,36 %
+105,52 %
+250,90 %
+983,64 %
+844,08 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte