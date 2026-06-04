Aktie kaufen oder verkaufen
HelloFresh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: HelloFresh
Aktuelle Analystenmeinungen zur HelloFresh Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die HelloFresh Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HelloFresh Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh Aktie beträgt 4,91€. Die HelloFresh Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,20 %.
Analysten und Kursziele für die HelloFresh Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|3,00Euro
|-26,54 %
|-
|UBS
|4,00Euro
|-2,06 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|5,00EUR
|+22,43 %
|-
|BARCLAYS
|4,00EUR
|-2,06 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|3,00EUR
|-26,54 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|3,00EUR
|-26,54 %
|06.05.2026
|BERENBERG
|10,00EUR
|+144,86 %
|06.05.2026
|JEFFERIES
|8,00EUR
|+95,89 %
|06.05.2026
|UBS
|6,00EUR
|+46,91 %
|06.05.2026
|UBS
|4,00EUR
|-2,06 %
|07.05.2026
|BARCLAYS
|4,00EUR
|-2,06 %
|19.05.2026
+0,91 %
-6,44 %
-12,17 %
-13,79 %
-59,72 %
-80,20 %
-94,76 %
-66,36 %
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