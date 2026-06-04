Nutrien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nutrien Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Nutrien Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nutrien Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nutrien Aktie beträgt 115,39€. Die Nutrien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,59 %.