Aktie kaufen oder verkaufen
Nutrien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Mai `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nutrien Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Nutrien Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nutrien Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nutrien Aktie beträgt 115,39€. Die Nutrien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,59 %.
Analysten und Kursziele für die Nutrien Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BARCLAYS
|85,00USD
|+23,49 %
|06.05.2026
|RBC
|85,00USD
|+23,49 %
|06.05.2026
|JPMORGAN
|80,00USD
|+16,23 %
|08.05.2026
|JPMORGAN
|80,00USD
|+16,23 %
|08.05.2026
|RBC
|85,00USD
|+23,49 %
|08.05.2026
+0,61 %
+0,27 %
-7,57 %
-7,17 %
+13,87 %
+15,95 %
+15,82 %
+31,38 %
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