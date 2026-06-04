9-Tage-Gewinnserie gerissen: Iran-Schock drückt S&P-500-Futures!

Die Wall Street bekommt vorbörslich den nächsten Warnschuss. Nach dem Ende der 9-tägigen Gewinnserie des S&P 500 am Mittwoch fallen die Futures vorbörslich weiter: Die Kontrakte auf den breiten US-Index geben um 0,43 Prozent nach, Nasdaq-100-Futures verlieren 0,57 Prozent. Der Dow-Future hält sich dagegen nahe der Nulllinie.

Der Grund: Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran treiben die Ölpreise und Renditen in die Höhe. Das ist schlecht für Aktien, die zuletzt immer neue Stärke gezeigt hatten. So schlossen der S&P 500 und der Nasdaq Composite am Mittwoch mit Verlusten von 0,74 beziehungsweise 0,89 Prozent. Der Dow verlor 620,72 Punkte beziehungsweise 1,21 Prozent.