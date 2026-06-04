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    Märkte unter Druck

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    9-Tage-Gewinnserie gerissen: Iran-Schock drückt S&P-500-Futures!

    S&P 500 Futures fallen: Die erneute Eskalation des Iran-Kriegs am Mittwoch, steigende Ölpreise und Tech-Schwäche setzen die Wall Street vorbörslich unter Druck.

    Märkte unter Druck - 9-Tage-Gewinnserie gerissen: Iran-Schock drückt S&P-500-Futures!
    Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

    Die Wall Street bekommt vorbörslich den nächsten Warnschuss. Nach dem Ende der 9-tägigen Gewinnserie des S&P 500 am Mittwoch fallen die Futures vorbörslich weiter: Die Kontrakte auf den breiten US-Index geben um 0,43 Prozent nach, Nasdaq-100-Futures verlieren 0,57 Prozent. Der Dow-Future hält sich dagegen nahe der Nulllinie.

    Der Grund: Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran treiben die Ölpreise und Renditen in die Höhe. Das ist schlecht für Aktien, die zuletzt immer neue Stärke gezeigt hatten. So schlossen der S&P 500 und der Nasdaq Composite am Mittwoch mit Verlusten von 0,74 beziehungsweise 0,89 Prozent. Der Dow verlor 620,72 Punkte beziehungsweise 1,21 Prozent.

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    Besonders heftig trifft es Tech: Broadcom brach nachbörslich um 13 Prozent ein, nachdem der Chiphersteller beim Umsatz im 2. Geschäftsquartal enttäuschte. CrowdStrike verlor 10 Prozent, nach einem schwachen Ausblick auf den Umsatz im 2. Quartal.

    Truist-Stratege Keith Lerner sieht nach der starken Rallye eine normale Pause: Der Bullenmarkt verdiene weiter Vertrauensvorschuss, doch nach 3 Schritten nach vorn könne nun mindestens ein kleiner Schritt zurück folgen, so Lerner gegenüber CNBC.

    Anleger achten aktuell vermehrt auf neue Konjunkturdaten zu Produktivität, Löhnen und Arbeitslosenanträgen. Am Freitagnachmittag mitteleuropäischer Sommerzeit wird der US-Arbeitsmarktbericht für Mai 2026 erwartet. 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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