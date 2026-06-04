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    Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der Kapitalerhöhung 2026

    Der Baloise Swiss Property Fund plant eine bedeutende Kapitalerhöhung, um sein Immobilienportfolio gezielt auszubauen und neue Anlagechancen für Investoren zu schaffen.

    Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der Kapitalerhöhung 2026
    Foto: 417264605
    • Kapitalerhöhung «best effort» wird vom 12. bis 25. August 2026 durchgeführt (Bezugsfrist endet 25.8.2026, 12:00 Uhr CEST) und sieht maximal 1'401'661 neue Anteile vor.
    • Maximales Emissionsvolumen beträgt CHF 159'018'440; Erlös soll zum Erwerb von bis zu 14 Liegenschaften mit einem Kaufpreis von CHF 295.3 Mio. verwendet werden.
    • Die Differenz zwischen Kaufpreis und Emissionserlös wird durch Devestitionen und zusätzliches Fremdkapital gedeckt; FINMA‑Bewilligung für die Transaktion liegt vor.
    • Bezugsverhältnis 7:1 (sieben Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines neuen Anteils), Ausgabepreis pro Anteil CHF 113.45 (basierend auf Nettoinventarwert per 31.03.2026).
    • Handel der Bezugsrechte an der SIX vom 12. bis 21. August 2026 (Bezugsrecht‑ISIN CH1567469239, Tickersymbol BALSP1); Liberierungsdatum 3. September 2026; Ausgabekommission 1.75% zugunsten der Fondsleitung.
    • Baloise Swiss Property Fund: lanciert 1.10.2018, kotiert seit 1.11.2021; Fokus auf Core/Core‑plus‑Immobilien (mind. 50% Wohnen); per 31.03.2026: 91 Immobilien, Marktvolumen ca. CHF 1.38 Mrd.; angestrebte Fremdfinanzierungsquote nach Kapitalerhöhung ≈ 22%.



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