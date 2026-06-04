Leichte Verluste erwartet

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Nach schwächeren Vorgaben aus den USA und Asien geht es für den Dax am Donnerstag im Feiertagshandel wohl zunächst etwas weiter abwärts. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 24.745 Punkte. Zunächst geht es für den Dax darum, im laufenden Rückschlag die 21-Tage-Linie bei 24.694 Punkten zu halten. Ansonsten könnte aus technischer Sicht schnell wieder die Marke von 24.500 Punkten ins Spiel kommen. Die Lage im Iran-Krieg bleibt undurchsichtig. Neben der Hoffnung im Iran-Krieg verliert nun auch die KI-Rally etwas an Schwung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Mittwoch nach ihrer Rekordjagd unter Gewinnmitnahmen gelitten. Anleger entwickelten wieder mehr Bedenken, dass zunehmende Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran die Aussichten auf ein Friedensabkommen beeinträchtigen könnten. Die Folge gegenseitiger Angriffe waren weiter anziehende Ölpreise. Als Thema kamen neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump hinzu. Für den Leitindex der Wall Street, den Dow Jones Industrial , ging es um 1,21 Prozent abwärts.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nachgegeben. Neben der Hoffnung im Iran-Krieg verliert auch die KI-Rally etwas an Schwung. Mit Broadcom konnte eine der KI-Größen beim Ausblick nicht ganz überzeugen. "Es ist eine schwierige Aufgabe, jedes Quartal wieder positiv zu überraschen", sagte Blayne Curtis von der Investmentbank Jefferies. Grundsätzlich sei die KI-Dynamik aber völlig intakt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte nach der jüngsten Rekordjagd 1,5 Prozent ein. In Hongkong ging es mit dem Hang Seng um 1,4 Prozent nach unten. An den chinesischen Festlandsbörsen sank der CSI-300-Index um 0,6 Prozent.

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DAX 24.795,94 -1,31%

XDAX 24.710,19 -1,52%

EuroSTOXX 50 6.053,57 -0,89%

Stoxx50 5.152,04 -0,72%



DJIA 50.687,07 -1,21%

S&P 500 7.553,68 -0,74%

NASDAQ 100 30.571,24 -0,29%°



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RENTEN:



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Bund-Future 125,49 0,02%°

DEVISEN:



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Euro/USD 1,1610 0,11%

USD/Yen 159,87 -0,13%

Euro/Yen 185,61 -0,02%°



BITCOIN:



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Bitcoin 64.080 0,05%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:



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Brent 96,97 -0,84 USD WTI 95,25 -0,77 USD°

/jha/



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 24.746 auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um +13,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,74 %. Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Bil.. Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 448,33US-Dollar. Von den letzten 3 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 295,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 500,00US-Dollar was eine Bandbreite von -38,44 %/+4,33 % bedeutet.



