Nahost-Schock zwingt EZB: Schnabel warnt vor Zinsschritt

Wesentlich ist ihr Hinweis, dass der aktuelle Schock sich von früheren Energiekrisen unterscheide: Er wirke zunehmend wie ein globaler Nachfrageschock und erhöhe gleichzeitig Produktionskosten weltweit. Steigende Erzeugerpreise in China und anderen Volkswirtschaften könnten entlang der Lieferketten weitergegeben werden, womit sich die zuvor gedämpfte Güterinflation wieder beleben könnte. Dies verstärkt das Risiko steigender Inflationserwartungen und erschwert die geldpolitische Abwägung zwischen Stabilisierung der Preise und Stützung des Wachstums.

Die Europäische Zentralbank steht vor einer schwierigen Zäsur: EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel warnte, die inflationsfördernden Folgen des Kriegs im Nahen Osten könnten nicht länger ausgeblendet werden. Der Preisdruck habe sich inzwischen über den Energiesektor hinaus ausgebreitet; Schäden an Energieinfrastruktur und globalen Lieferketten veränderten die Preisdynamik nachhaltig, sodass die Zentralbank – selbst bei einem sofortigen Ende der Kämpfe – reagieren müsse. Schnabel, als restriktivste Stimme im Direktorium bekannt, unterstrich damit Erwartungen an eine Zinserhöhung bei der nächsten EZB-Sitzung am 10. und 11. Juni.

Die Märkte haben auf diese Signale reagiert und rechnen weitgehend mit einem Zinsschritt im Juni. Gleichzeitig vermeiden viele Notenbanker konkrete Aussagen zum weiteren Zinspfad, da die ökonomischen Effekte des Konflikts schwer prognostizierbar bleiben. Schnabel betonte, es sei zu früh, die Anzahl möglicher weiteren Schritte festzulegen; die EZB müsse eingehende Wirtschaftsdaten und die Lage im Nahen Osten aufmerksam beobachten.

Auf den Finanzmärkten wirkt sich die Kombination aus geopolitischer Eskalation und robusten US-Daten dämpfend auf den Euro aus: Die Gemeinschaftswährung fiel wieder unter 1,16 US-Dollar. ADP-Daten zur privaten Beschäftigung, verbesserte Stimmungsindikatoren im US-Dienstleistungssektor und stärkere Industrieaufträge stützen den Dollar und nähern die Erwartung an spätere Fed-Zinserhöhungen. Gleichzeitig treiben höhere Rohölpreise und militärische Zwischenfälle – zuletzt schwere Gefechte zwischen USA und Iran sowie Angriffe auf Militärstützpunkte – die Unsicherheit.

Für die EZB bedeutet dies ein enger Briefumschlag: Die Notenbank muss spürbar gegen anziehenden Preisdruck vorgehen, ohne jedoch die konjunkturelle Substanz unnötig zu gefährden. Kurzfristig ist mit erhöhter Volatilität bei Währungen, Energiepreisen und Anleihemärkten zu rechnen.

Sollte die EZB angesichts persistierender Angebotsengpässe und nachziehender Lohndynamik nicht frühzeitig gegensteuern, drohten zweite Rundeffekte, die eine längere Phase höherer Inflation zur Folge hätten. Umgekehrt würde ein zu harter Zinsschritt die fragile Erholung in der Eurozone bremsen und fiskalische Spannungen in hochverschuldeten Staaten verschärfen. Die geldpolitische Strategie wird daher auf Feinjustierung, kommunikativer Klarheit und enger Koordination mit fiskalischen Entscheidungsträgern angewiesen sein. Anleger sollten auf Datenabhängigkeit, volatile Ölnotierungen und geopolitische Nachrichten vorbereitet bleiben. Kurzfristig bleibt deshalb Flexibilität gefragt; mittelfristig entscheidet die Entwicklung der Kerninflation über den weiteren Kurs an den Finanzmärkten entscheidend.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 1,161USD auf Forex (04. Juni 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.