CrowdStrike schlägt Prognosen – Aktie wird dennoch abgestraft

Das Unternehmen meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatz von 1,39 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Analystenschätzungen von 1,36 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Wachstum von 26 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 US-Dollar und übertraf damit ebenfalls leicht die Konsensprognose von 1,07 US-Dollar.

Der US-Cybersicherheitskonzern CrowdStrike hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Dennoch verlor die Aktie nachbörslich 11,2 Prozent und notiert damit zuletzt bei 663,88 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Besonders deutlich fiel die Verbesserung beim Nettogewinn aus: CrowdStrike erzielte einen Überschuss von rund 27,8 Millionen US-Dollar beziehungsweise 11 Cent je Aktie, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 104,3 Millionen US-Dollar beziehungsweise 42 Cent je Aktie angefallen war.

Sicherheitslösungen für KI-Systeme

CEO George Kurtz stellte in den Mittelpunkt der Zahlenpräsentation vor allem die Rolle von künstlicher Intelligenz im Cybersecurity-Markt.

Der Konzern profitiert derzeit von einer explosionsartig steigenden Nachfrage nach Sicherheitslösungen für KI-Systeme. Hintergrund ist die Sorge vieler Unternehmen, dass hochentwickelte KI-Modelle wie Anthropic’s "Mythos" künftig Cyberangriffe erheblich beschleunigen und automatisieren könnten.

Laut Kurtz entwickelt sich insbesondere der Bereich "AI Detection and Response" (AIDR) zu einem neuen Wachstumsmotor. Die Vertriebspipeline für das zweite Quartal habe bereits die Marke von 50 Millionen US-Dollar überschritten.

Trotz Prognoseanhebung fällt die Aktie

Für das laufende Quartal erwartet CrowdStrike einen Umsatz von rund 1,44 Milliarden US-Dollar und liegt damit ebenso über den Markterwartungen von 1,43 Milliarden US-Dollar. Zudem hob das Unternehmen seine Prognose für das Wachstum des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) im Geschäftsjahr 2027 auf eine Spanne zwischen 6,53 und 6,56 Milliarden US-Dollar an.

Auch die Jahresumsatzprognose wurde leicht erhöht: CrowdStrike rechnet nun mit Erlösen zwischen 5,91 und 5,96 Milliarden US-Dollar nach zuvor 5,87 bis 5,93 Milliarden US-Dollar.

CrowdStrike selbst zählt mit einem Kursplus von rund 60 Prozent seit Jahresbeginn zu den großen Gewinnern im Technologiesektor. Die jüngste Kursreaktion deutet auf erste Gewinnmitnahmen hin. Zusätzlich kündigte CrowdStrike einen Aktiensplit im Verhältnis 4 zu 1 an, der im Juli wirksam werden soll.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,78 % und einem Kurs von 747,6EUR auf Nasdaq (04. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



