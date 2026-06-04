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    Siemens Energy vor Rallye: 20–25% Kurspotenzial & Milliarden‑Buyback

    Siemens Energy vor Rallye: 20–25% Kurspotenzial & Milliarden‑Buyback
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Siemens Energy steht nach Einschätzung von Analysten weiter auf stabilem Wachstumskurs. Die Investmentbank Berenberg bestätigte jüngst ihre Kaufempfehlung und hob das Kursziel minimal von 200 auf 205 Euro an — bei einem aktuellen Kursniveau um 165–167 Euro bedeutet das ein Aufwärtspotenzial von rund 20–25 Prozent. Kerntreiber sind ein Rekordauftragsbestand und strukturelle Marktkräfte, die erst beginnen, volle Wirkung zu entfalten.

    Das Unternehmen profitiert dem Report zufolge gleich von zwei sich selbst verstärkenden Trends: dem massiven Ausbau von Rechenzentren — vor allem durch US‑Hyperscaler —, der die Nachfrage nach verlässlicher Stromerzeugung antreibt, sowie milliardenschweren Erneuerungs- und Ausbauprogrammen für marode Stromnetze in Europa und den USA. Diese Dynamik spiegelt sich in den gebundenen Kapazitäten: Bis zum zweiten Quartal 2026 sind bereits feste Bestellungen und Reservierungsvereinbarungen für 87 Gigawatt gesichert; bis Jahresende soll die Marke von 100 Gigawatt überschritten werden. Solche Vorverträge verschaffen Planungssicherheit und Preissetzungsspielräume, die die Margen stärken.

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    Berenberg sieht insbesondere das Geschäft mit Gasturbinen weiter gefestigt, während das Segment Netzwerktechnologien als stärkster Wachstumsbereich gilt. Die Bank prognostiziert dort Umsätze von rund 14, 17 und 20 Milliarden Euro für 2026 bis 2028 und erwartet operative Margen von etwa 20–21 Prozent — leicht über den Unternehmenszielen. Als Treiber nennt sie sowohl den Preiseffekt durch die Auftragslage als auch Skalenvorteile auf Fixkosten.

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    Die Kapitalrückgabe an Aktionäre wird ausgeweitet: Siemens Energy stockt sein Rückkaufprogramm um bis zu 1 Milliarde Euro bis zum 30. September auf. Insgesamt können die Ausschüttungen an die Aktionäre 2025/26 so auf bis zu 3,6 Milliarden Euro steigen; bereits angekündigte Rückkäufe bis 2028 belaufen sich auf bis zu 6 Milliarden. Das Signal ist klar: Management und Kapitalmärkte honorieren die verbesserte Cash‑Generierung.

    Technisch präsentiert sich die Aktie in den vergangenen Monaten überwiegend bullish, nach einem Höchststand von 191,66 Euro im April und einer vorübergehenden Schwächephase unter 160 Euro. Indikatoren wie RSI und Average True Range signalisieren derzeit moderate Volatilität; wichtige Unterstützungen liegen im Bereich 152–163 Euro, Widerstände bei 171–184 Euro.

    Risiken bleiben: Bewertung (KGV) und kurzfristige Sektorrotationen in Richtung KI/Chips könnten Druck erzeugen. Insgesamt dominiert jedoch das Bild eines strukturellen Profiteurs des globalen Strombedarfs — mit realistischen Chancen auf weitere Kursgewinne, sofern die Auftragspipeline und Margen sich wie prognostiziert materialisieren.



    Siemens Energy

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    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 159,6EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.



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