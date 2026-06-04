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    Britische CMA: Google muss KI-Quellen offenlegen, Alphabet sammelt 80 Mrd.

    Britische CMA: Google muss KI-Quellen offenlegen, Alphabet sammelt 80 Mrd.
    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) hat Google umfangreiche Verhaltensauflagen für seine Suchdienste erlassen und nutzt damit neue Aufsichtsbefugnisse, um Transparenz, Wahlfreiheit und fairen Umgang mit Verlagen sicherzustellen. Im Mittelpunkt stehen generative KI‑Funktionen wie AI Overviews und AI Mode: Google muss Publishern in Großbritannien wirksame Werkzeuge bereitstellen, damit diese verhindern können, dass ihre Inhalte in KI‑generierten Antworten erscheinen oder zum Fine‑Tuning von Modellen genutzt werden. Zudem sind klare Quellenkennzeichnungen, Verlinkungen zu den zugrundeliegenden Inhalten und aussagekräftige Metriken zum Nutzerengagement vorgeschrieben. Die CMA bezeichnet die Vorgaben als weltweit erste Auflage dieser Art; die Maßnahme fußt auf einer Konsultation im Oktober 2025, in deren Folge Google ein strategischer Marktstatus in der allgemeinen Suche und der Suchmaschinenwerbung zuerkannt wurde.

    Google betont, neue Steuerungsoptionen und Einblicke zunächst einer ausgewählten Nutzergruppe im Vereinigten Königreich zur Verfügung zu stellen, bevor ein globaler Rollout erfolgt. In der Search Console soll ein Schalter getestet werden, mit dem Website‑Betreiber das Erscheinen ihrer Seiten in KI‑Funktionen unterbinden können; laut Google würden Herausnahmen aus KI‑Features keine Impressions oder Zugriffe aus diesen Funktionen generieren, das klassische Ranking außerhalb der KI‑Antworten bliebe unberührt. Die CMA verlangt eine vollständige Umsetzung binnen neun Monaten und halbjährliche Compliance‑Berichte in der Anfangsphase. Die Bedeutung der Regelung wird an Googles eigenen Nutzungszahlen deutlich: AI Overviews erreicht nach Unternehmensangaben über 2,5 Milliarden monatlich aktive Nutzer, AI Mode mehr als eine Milliarde.

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    Parallel dazu kündigte Mutterkonzern Alphabet eine der größten Eigenkapitalmaßnahmen der Technologiebranche an: Insgesamt sollen 80 Milliarden US‑Dollar zur Finanzierung des massiven Ausbaus der KI‑Infrastruktur aufgenommen werden. Bestandteil ist eine Privatplatzierung, in deren Rahmen Berkshire Hathaway 10 Milliarden US‑Dollar investiert (jeweils 5 Milliarden in Class‑A‑ und Class‑C‑Aktien zu vergünstigten Preisen gegenüber dem jüngsten Schlusskurs). Öffentliche Angebote umfassen 30 Milliarden US‑Dollar, darunter 15 Milliarden in wandelbaren Vorzugsaktien, weitere 40 Milliarden sollen über ein At‑the‑Market‑Programm über längere Zeit am Markt platziert werden; Konsortialführer sind Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley.

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    Für Verlage bedeutet die CMA‑Auflage eine Rückeroberung von Verfügungsrechten, zugleich steigt die Unsicherheit über Reichweite und Monetarisierung. Die Kapitalmaßnahme signalisiert Vertrauen großer Investoren, unterstreicht aber auch die kapitalintensive Natur der KI‑Aufrüstung. Anleger reagierten mit leichter Kursdämpfung; die Alphabet‑Aktie notierte zeitweise rund 0,7 Prozent im Minus. Insgesamt könnte die Kombination aus Regulierung und immensen Investitionen die Struktur der Websuche und die Erlösverteilung im Netz nachhaltig neu justieren.



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