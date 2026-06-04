Tesla liefert Rekorde aus Shanghai – aber Export-Blase bedroht Margen

Wesentliches Detail: Die Auslieferungszahlen enthalten Exporte aus Shanghai. Schon im April war der Aufschwung stark exportgetrieben – damals verließen 53.522 Fahrzeuge China, während nur 25.956 Einheiten im Inland verkauft wurden. Diese Differenz betont, dass das Wachstum nicht zwangsläufig aus einer nachhaltigen Inlandsnachfrage in China resultiert, sondern erheblich von internationalen Abnehmern abhängt.

Tesla meldet für Mai starke Auslieferungszahlen aus dem Shanghai-Werk, doch das Gesamtbild bleibt gemischt. Nach vorläufigen Daten der chinesischen Pkw-Association stiegen die Verkäufe dort im Jahresvergleich um 39,4 Prozent auf 85.982 Fahrzeuge und setzten damit eine sechmonatige Wachstumstendenz fort. Treiber bleiben Model 3 und insbesondere das Model Y, das den Großteil der Stückzahlen stellt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auch in mehreren europäischen Märkten zeigen sich auffällige Zuwächse bei Neuzulassungen: Frankreich (+655 Prozent), Norwegen (+29), Dänemark (+136) und Spanien (+113). Diese Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu lesen, weil sie stark von schwachen Vergleichsbasen des Vorjahres profitieren und Neuzulassungen nur eine Näherung für tatsächliche Verkäufe darstellen. Deutschland und Großbritannien, die wichtigsten europäischen Märkte, lagen noch ohne vollständige Mai-Daten.

In den USA fehlen tagesaktuelle Monatszahlen von Tesla; Schätzungen von Cox Automotive erwarten für das erste Quartal rund 117.300 Verkäufe, ein Rückgang von 8,4 Prozent. Trotzdem hält Tesla dort mit rund 54,2 Prozent weiterhin den größten Anteil am US-Elektrofahrzeugmarkt. Global lieferte Tesla im ersten Quartal 358.023 Fahrzeuge aus und produzierte 408.386 Einheiten – ein Hinweis auf eine Produktionsüberhangs- oder Bestandsbildung, die Druck auf Margen ausüben könnte.

Für Anleger sind deshalb nicht primär die absoluten Auslieferungszahlen entscheidend, sondern die Herkunft der Nachfrage (Inland versus Export), Fahrzeugmix, Margenentwicklung sowie die Nachhaltigkeit der Erholung. Exportgetriebene Zuwächse können kurzfristig Volumenzahlen heben, aber zu geringeren Durchschnittserlösen führen, wenn diese Lieferungen in Niedrigpreisregionen oder mit Rabattaktionen erfolgen. Hinzu kommt, dass die USA nach dem Wegfall von Förderungen deutlich unter Druck stehen, was das globale Wachstumspotenzial dämpft.

Die Aktie reagierte kaum bewegt: Am Dienstagnachmittag notierte sie minimal im Plus bei rund 357,85 Euro. Kurzfristig liefern die jüngsten Zahlen positive Signale, doch für eine nachhaltige Neubewertung sind klarere Indikatoren zu Margen, regionaler Nachfrageverteilung und einer stabilen, organischen Absatzdynamik erforderlich.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 423,7USD auf Nasdaq (04. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.