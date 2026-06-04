🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla
    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla liefert Rekorde aus Shanghai – aber Export-Blase bedroht Margen

    Tesla liefert Rekorde aus Shanghai – aber Export-Blase bedroht Margen
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla meldet für Mai starke Auslieferungszahlen aus dem Shanghai-Werk, doch das Gesamtbild bleibt gemischt. Nach vorläufigen Daten der chinesischen Pkw-Association stiegen die Verkäufe dort im Jahresvergleich um 39,4 Prozent auf 85.982 Fahrzeuge und setzten damit eine sechmonatige Wachstumstendenz fort. Treiber bleiben Model 3 und insbesondere das Model Y, das den Großteil der Stückzahlen stellt.

    Wesentliches Detail: Die Auslieferungszahlen enthalten Exporte aus Shanghai. Schon im April war der Aufschwung stark exportgetrieben – damals verließen 53.522 Fahrzeuge China, während nur 25.956 Einheiten im Inland verkauft wurden. Diese Differenz betont, dass das Wachstum nicht zwangsläufig aus einer nachhaltigen Inlandsnachfrage in China resultiert, sondern erheblich von internationalen Abnehmern abhängt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tesla!
    Long
    375,60€
    Basispreis
    4,34
    Ask
    × 8,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    470,72€
    Basispreis
    4,34
    Ask
    × 8,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch in mehreren europäischen Märkten zeigen sich auffällige Zuwächse bei Neuzulassungen: Frankreich (+655 Prozent), Norwegen (+29), Dänemark (+136) und Spanien (+113). Diese Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu lesen, weil sie stark von schwachen Vergleichsbasen des Vorjahres profitieren und Neuzulassungen nur eine Näherung für tatsächliche Verkäufe darstellen. Deutschland und Großbritannien, die wichtigsten europäischen Märkte, lagen noch ohne vollständige Mai-Daten.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    In den USA fehlen tagesaktuelle Monatszahlen von Tesla; Schätzungen von Cox Automotive erwarten für das erste Quartal rund 117.300 Verkäufe, ein Rückgang von 8,4 Prozent. Trotzdem hält Tesla dort mit rund 54,2 Prozent weiterhin den größten Anteil am US-Elektrofahrzeugmarkt. Global lieferte Tesla im ersten Quartal 358.023 Fahrzeuge aus und produzierte 408.386 Einheiten – ein Hinweis auf eine Produktionsüberhangs- oder Bestandsbildung, die Druck auf Margen ausüben könnte.

    Für Anleger sind deshalb nicht primär die absoluten Auslieferungszahlen entscheidend, sondern die Herkunft der Nachfrage (Inland versus Export), Fahrzeugmix, Margenentwicklung sowie die Nachhaltigkeit der Erholung. Exportgetriebene Zuwächse können kurzfristig Volumenzahlen heben, aber zu geringeren Durchschnittserlösen führen, wenn diese Lieferungen in Niedrigpreisregionen oder mit Rabattaktionen erfolgen. Hinzu kommt, dass die USA nach dem Wegfall von Förderungen deutlich unter Druck stehen, was das globale Wachstumspotenzial dämpft.

    Die Aktie reagierte kaum bewegt: Am Dienstagnachmittag notierte sie minimal im Plus bei rund 357,85 Euro. Kurzfristig liefern die jüngsten Zahlen positive Signale, doch für eine nachhaltige Neubewertung sind klarere Indikatoren zu Margen, regionaler Nachfrageverteilung und einer stabilen, organischen Absatzdynamik erforderlich.



    Tesla

    -0,01 %
    -2,43 %
    +7,88 %
    +8,42 %
    +22,81 %
    +94,63 %
    +119,16 %
    +2.788,86 %
    +26.497,61 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
    Tesla direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 423,7USD auf Nasdaq (04. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Tesla liefert Rekorde aus Shanghai – aber Export-Blase bedroht Margen Tesla meldet für Mai starke Auslieferungszahlen aus dem Shanghai-Werk, doch das Gesamtbild bleibt gemischt. Nach vorläufigen Daten der chinesischen Pkw-Association stiegen die Verkäufe dort im Jahresvergleich um 39,4 Prozent auf 85.982 Fahrzeuge und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     