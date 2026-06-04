DAX vor 25.000‑Punktemarke: KI‑Boom stützt, Ölchaos droht

Die Halbleiterbranche liefert eindrucksvolle Zahlen: Der weltweite Halbleiterumsatz lag im Dreimonatsdurchschnitt März 2026 bei knapp 100 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit das Hoch von 2022 deutlich; gegenüber dem Vorjahr beträgt das Wachstum rund 80 Prozent. Analystin Birgit Henseler (DZ Bank) betont, dass die Gewinnerwartungen vieler Chipfirmen derzeit schneller steigen als die Kurse – wodurch einige Titel im erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis sogar günstiger erscheinen. Solange die Branche das prognostizierte Gewinnwachstum von etwa 60 Prozent erreicht, bleibt die Rallye fundamentiert.

Der DAX zeigt sich trotz schwacher Binnenkonjunktur bemerkenswert robust, doch die derzeitige Erholung ruht auf fragilen Fundamenten. Der Leitindex notiert nahe der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten und bleibt in Reichweite seines Rekordniveaus. Marktteilnehmer führen die Stärke vor allem auf den globalen KI-Boom und einen kräftigen Halbleiterzyklus zurück – Treiber, die viele DAX-Schwergewichte stärker prägen als die heimische Konjunktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Parallel dazu sorgt der Ölpreis für Entspannungssignale: Brent fiel zuletzt auf rund 95 US-Dollar je Barrel, was Hoffnungen auf geringeren Inflationsdruck und damit auf eine etwas lockerere Geldpolitik der EZB nährt. Der Markt setzt auf Fortschritte in US‑iranischen Gesprächen und eine mögliche Wiederöffnung der Straße von Hormus – Szenarien, die Margen energieintensiver Branchen entlasten könnten.

Diese Hoffnung ist jedoch verletzlich. Aktuelle Angriffe im Süden Irans und Zerstörungen von Radar- und Drohnenanlagen zeigen, dass eine vollständige Deeskalation noch nicht erreicht ist. Henseler warnt, der Markt preise bereits einen Frieden ein, den die Konfliktparteien nicht garantiert hätten; ein wieder anziehender Ölpreis könnte die DAX‑Stärke schnell unterminieren.

Auf der makroökonomischen Seite bleibt die Lage gedämpft: Der Sachverständigenrat hat seine Wachstumsprognose für Deutschland 2026 von 0,9 auf 0,5 Prozent gesenkt, auch DIHK und IW korrigierten nach unten. Die DZ Bank erwartet eine sinkende Sparquote auf 10,2 Prozent und sieht das Geldvermögen der Privathaushalte 2026 nur noch um 3,2 Prozent auf gut 10,2 Billionen Euro wachsen. Für 2026 prognostiziert die DZ Bank eine Inflationsrate von 3,2 Prozent.

Fazit: Die DAX‑Rally ist derzeit ein Outside‑In‑Effekt – getrieben von globalen Tech‑Trends und der Hoffnung auf niedrigere Energiepreise. Gelingt es dem Tech‑Aufschwung, zyklische Risiken zu überkompensieren, bleibt die Erholung intakt. Andernfalls könnten steigende Energiepreise, neue Handelshemmnisse oder eine Eskalation im Nahen Osten die Gewinnprognosen und die Marktstimmung rasch eintrüben.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 24.754PKT auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.