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    Castlelake signalisiert Interesse an EasyJet – Aktie rast nach oben

    Castlelake signalisiert Interesse an EasyJet – Aktie rast nach oben
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    Der US-Investor Castlelake hat öffentliches Interesse an einer möglichen Übernahme des britischen Billigfliegers Easyjet bestätigt, was die Aktie in London zunächst um mehr als zehn Prozent ansteigen ließ und sie auf den höchsten Stand seit Anfang März trieb. Konkretes Gebot liegt jedoch nicht vor; Easyjet weist darauf hin, dass bislang keine Gespräche stattgefunden hätten. Der Verwaltungsrat reagiert zurückhaltend und betont, jeden Vorschlag sorgfältig prüfen zu wollen, sieht aber erhebliche Fragen zu Bewertung und Umsetzbarkeit.

    Hinter der Zurückhaltung liegt Kalkül: Easyjet argumentiert, dass der Marktpreis die operative Substanz des Unternehmens unterschätze. Gründe für den Druck am Markt seien die Lage im Nahen Osten, gesunkenes Verbrauchervertrauen und gestiegene Kerosinpreise. Gegen diese temporären Belastungsfaktoren stellt der Konzern seine Stärken: ein Investment‑Grade‑Rating, eine positive Nettobarposition und hohe Kundenzufriedenheit. Der Verwaltungsrat betont die Verpflichtung, den Wert für die Aktionäre zu maximieren und entsprechende Angebote zu fordern.

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    Marktbeobachter sehen Castlelake als potenziellen Käufer, der in einem Kurstief einsteigen möchte. Die britischen Übernahmeregeln setzen dem Interessenten eine Frist: Bis zum 26. Juni muss Castlelake entscheiden, ob ein verbindliches Angebot vorgelegt wird. Analysten sehen jedoch regulatorische, strukturelle und lizenzrechtliche Hürden. Insbesondere Fragen zu Eigentum und Kontrolle nach europäischen und britischen Vorgaben könnten eine Übernahme für einen US‑Investor erschweren.

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    Die Brokerreaktionen zeigten unterschiedliche Einschätzungen: Die Schweizer Großbank UBS bestätigte ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 555 Pence und verwies auf das zugrundeliegende Potenzial von Easyjet trotz des Übernahmeinteresses. Dagegen bekräftigte die US‑Bank JPMorgan ihre Underweight‑Einstufung mit einem Kursziel von 340 Pence. JPMorgan erkennt Castlelake als glaubwürdigen Interessenten mit Airline‑Erfahrung an, verweist aber auf anhaltende strategische Fragen bei Easyjet und mögliche Probleme durch Eigentümerstruktur und europäische Lizenzregeln.

    Marktteilnehmer nennen mögliche Treiber für Wertsteigerungen wie Flottenoptimierung, Kostenreduzierungen und Netzwerkraffungen, sollten strategische Investitionen und Managementwechsel folgen. Castlelake ist für seine restrukturierenden Investments im Luftfahrtsektor bekannt, was einerseits Chancen für Effizienzgewinne eröffnet, andererseits politische und arbeitsrechtliche Widerstände provozieren könnte. Kurzfristig dürften Volatilität und Spekulation die Kursentwicklung bestimmen; mittel‑ bis langfristig hängt der Erfolg einer etwaigen Transaktion von regulatorischer Klarheit und der Umsetzungsfähigkeit des Käufers ab. Investoren werden die nächsten Wochen genau beobachten und reagieren.



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