Allianz treibt Aktienrückkauf voran – 385.407 Stück für 149 Mio.€

Die Allianz hat im Rahmen ihres seit 12. März 2026 laufenden Aktienrückkaufprogramms in der Woche vom 25. bis 29. Mai 2026 insgesamt 385.407 eigene Aktien erworben. Die Mitteilung, die am 2. Juni 2026 publiziert und kurz darauf korrigiert wurde, stellt die wöchentlichen Transaktionen detailliert dar und bestätigt zugleich die Einhaltung der Veröffentlichungspflichten nach der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) sowie der Delegierten Verordnung 2016/1052.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

- 25.05.2026: 70.000 Aktien zu 389,4814 EUR

- 26.05.2026: 66.000 Aktien zu 391,0726 EUR

- 27.05.2026: 70.407 Aktien zu 389,2144 EUR

- 28.05.2026: 110.000 Aktien zu 382,9798 EUR

- 29.05.2026: 69.000 Aktien zu 381,3282 EUR

Damit beläuft sich das Volumen der in diesem Zeitraum getätigten Käufe auf rund 385.000 Aktien; der Betrag der Käufe in der betreffenden Woche summiert sich auf etwa 149 Mio. Euro. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 13. März 2026 wurden insgesamt 2.653.831 Aktien zurückgekauft. Die Allianz führt die Ankäufe ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) durch, beauftragt dafür eine Bank und veröffentlicht detaillierte Transaktionsdaten auf ihrer Webseite.

Aus redaktioneller Sicht signalisiert das fortgesetzte Rückkaufprogramm mehrere strategische Ziele: Kapitalmanagement zur Erhöhung des Gewinns je Aktie, flexible Verwendung überschüssiger Liquidität und ein Bekenntnis zur Kapitalrendite für Aktionäre. Die ausgeübten Volumina sind im Verhältnis zum Gesamtbestand moderat, lassen aber erkennen, dass das Management die Aktienrückkäufe planmäßig fortsetzt. Die Kurse in der Berichtswoche bewegten sich im Bereich von rund 381 bis 391 Euro, was auf ein vergleichsweise stabiles Kursumfeld hindeutet, in dem die Allianz gezielt Stücke eingesammelt hat.

Die korrigierte Meldung unterstreicht zudem die Bedeutung präziser regulatorischer Meldungen: Fehler in Zeitangaben oder Formulierungen werden umgehend berichtigt, um Transparenz gegenüber Anlegern und Aufsichtsbehörden sicherzustellen. Beobachter dürften in den kommenden Wochen auf das Tempo der Rückkäufe sowie mögliche Anpassungen der Programmsumme achten, da diese Indikatoren Aufschluss über die Finanzpolitik und Kapitalallokation des Konzerns geben.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 368,8EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.