JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Das Risiko für die mittelfristigen Ziele der Schweizer scheine etwas gesunken zu sein, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend nach einer Gesprächsrunde mit dem Konzernchef Thomas Schinecker. Priorität habe die Einführung neuer Medikamente nach jüngsten Phase-III-Daten von Gazyva, Fenebrutinib und Giredestrant. Entscheidend bleibe zudem "Pipeline, Pipeline, Pipeline" - also die Forschung nach neuen Wirkstoffen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:46 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:46 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:46 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:46 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 338,2EUR auf TTMzero (03. Juni 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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