LION krempelt Führung um: NMC+-Serienstart & Auftragsboom

Diese Entwicklung stärkt die Umsatz‑ und Auslastungsprognosen: Ein nahezu voll gebuchtes Jahr 2026 reduziert kurzfristige Volatilität in der Auslastung und verschafft Zeit für die Optimierung der Fertigungsprozesse. Die Partnerschaft mit Thyssenkrupp signalisiert industrielle Skalierbarkeit und Know‑how‑Transfer, während die Belieferung durch SVOLT die globale Lieferkette erschließt — zugleich bleibt die Abhängigkeit von Zulieferern ein zu beobachtendes Risiko. LION benennt eine aktuelle Produktionskapazität von rund 2 GWh und betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in Deutschland; die LION Smart Production GmbH fungiert als systemischer Integrator.

Die LION E‑Mobility AG hat innerhalb weniger Tage zwei strategisch bedeutsame Meldungen veröffentlicht, die das Profil des Batterieherstellers schärfen und die Perspektiven für Wachstum und Governance prägen. Zum einen sind die ersten in Serie gefertigten NMC+-Hochleistungszellen aus dem SVOLT‑Werk in Suining (China) auf dem Weg nach Deutschland; die Transitzeit wird mit unter einem Monat angegeben. Auf Grundlage erfolgreicher Prototypentests bei Bestandskunden bereitet LION gemeinsam mit Thyssenkrupp die Umrüstung der Produktionslinien vor, deren Abschluss für Juni terminiert ist. Damit will LION die Serienfertigung des neuen NMC+-Batteriepacks aufnehmen. Das Auftragsbuch für 2026 sei bereits weitgehend bis zur geplanten Kapazität belegt; auch 2027 fülle sich rasch. Insbesondere Bus-, Truck‑ und zunehmend Verteidigungsanwendungen treiben die Nachfrage, da die NMC+-Zellen mit hoher Leistungsdichte und Robustheit vor allem für missionskritische Einsätze positioniert werden.

Parallel dazu vollzieht das Unternehmen eine Governance‑Anpassung: Mehrheitsaktionär Ian Mukherjee soll den Vorsitz des Verwaltungsrats übernehmen; Alessio Basteri bleibt Mitglied und wird stärker operativ tätig, mit besonderem Fokus auf den Ausbau des BESS‑Geschäfts in Italien. Die Änderungen stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung auf der Hauptversammlung am 25. Juni 2026. Der Wechsel signalisiert eine Straffung der Führungsstruktur und eine stärkere inhaltliche Ausrichtung auf Energiespeicherlösungen in attraktiven Märkten wie Italien, die regulatorisch und nachfrageseitig günstig sind.

Für Investoren bedeuten diese Meldungen sowohl Chancen als auch Risiken: verbesserte Auftragslage und operative Skalierung versus Zuliefer‑, Vertrags‑ und Marktrisiken sowie die üblichen Unsicherheiten zukunftsgerichteter Aussagen. Kurzfristig dürfte die Kombination aus Produktionshochlauf und Führungsumbau positiv aufgenommen werden, sofern die vereinbarten Lieferketten und Fertigungsumstellungen planmäßig realisiert werden.

Analysten werden Augenmerk auf die Margenentwicklung, die Vertragsbedingungen und mögliche Bankgarantien legen; Verteidigungsaufträge können höhere Margen bringen, erfordern jedoch strenge Compliance und Abhängigkeiten von politischen Entscheidungen. Sollte LION die Umstellung fristgerecht abschließen und die Lieferkette stabil bleiben, wären nachhaltige Umsatzpfade und verbesserte Gewinnperspektiven denkbar. Andernfalls könnten Verzögerungen und Engpässe kurzfristig zu Auftragsverschiebungen und Margendruck führen. Die Hauptversammlung am 25. Juni ist damit ein kurzfristig relevanter Termin für Aktionäre und Analysten, öffentlich beobachtet.

Die LION E-Mobility Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 2,39EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.