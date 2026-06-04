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    Daimler Truck: Aktienrückkäufe trotz Underperform – Kursrisiko bleibt!

    Daimler Truck: Aktienrückkäufe trotz Underperform – Kursrisiko bleibt!
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    Bernstein Research hat seine Einschätzung für Daimler Truck auf „Underperform“ belassen und das Kursziel unverändert bei 35 Euro bestätigt. Analyst Chad Dillard stützt das Urteil auf eine aktuelle Auswertung des US‑Lastwagenmarkts, wonach die Produktion im ersten Quartal schwach ausgefallen sei, sich der Rückgang aber im April abgeschwächt habe. Der von dem Marktforscher ACT veröffentlichte Ausblick habe sich im Monatsvergleich kaum verändert, so die Studie vom 1. Juni 2026. Für Investoren signalisiert das Researchhaus damit weiter begrenztes Kurspotenzial und verweist zugleich auf anhaltende zyklische Risiken im Nutzfahrzeuggeschäft.

    Im Kontrast dazu hat Daimler Truck parallel sein Aktienrückkaufprogramm fortgesetzt und in der Woche vom 25. bis 29. Mai 2026 insgesamt 84.832 eigene Aktien erworben. Konkret wurden am 28. Mai 27.872 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 42,3036 Euro über Xetra und am 29. Mai 56.960 Aktien zu 42,3564 Euro gehandelt. Seit Beginn des Programms am 16. März 2026 beläuft sich das insgesamt zurückgekaufte Volumen inzwischen auf 3.249.953 Aktien. Die Käufe erfolgen ausschließlich über die Börse durch ein beauftragtes Kreditinstitut; detaillierte Transaktionsdaten sind auf der Investor‑Relations‑Seite des Unternehmens einsehbar. Die Bekanntmachung wurde als zulassungsfolgepflichtige Mitteilung nach den einschlägigen Marktmissbrauchsregelungen veröffentlicht.

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    Aus wirtschaftsredaktioneller Sicht lassen sich daraus drei Kernbotschaften ableiten: Erstens bleibt die fundamentale Perspektive für Daimler Truck kurzfristig herausfordernd, gestützt durch Bernsteins zurückhaltende Einschätzung angesichts eines schwächelnden, aber sich leicht stabilisierenden US‑Markts. Zweitens signalisiert das fortgesetzte Rückkaufprogramm Managementvertrauen in die Kapitalallokation und dient potenziell zur Unterstützung des Aktienkurses, ist aber angesichts des weiterhin niedrigen Kursziels von Analysten kein Allheilmittel. Drittens sind konjunkturelle Infektionen – etwa eine erneute Abschwächung der Nutzfahrzeugnachfrage oder Störungen in Lieferketten – das Hauptrisiko, das sowohl Analysten‑ als auch Unternehmensmaßnahmen überlagern kann.

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    Zudem ist zu beachten, dass Rückkäufe zwar kurzfristig Ergebniskennzahlen wie den Gewinn je Aktie verbessern können, aber die langfristige Wertschöpfung vom operativen Geschäft abhängt. Angesichts der zyklischen Nachfrage im Nutzfahrzeugsegment sollten Anleger die Margenentwicklung, Orderbücher und Auftragsrückstände beobachten. Ebenfalls relevant sind Wechselkurs‑ und Rohstoffentwicklungen sowie mögliche Zinskosten für Fremdfinanzierungen von Aktienrückkäufen. Regulatorisch bleibt die Pflicht zur Veröffentlichung transparenter Transaktionsdetails bestehen; das Management signalisiert damit Offenheit, doch jede weitere Eskalation in der Konjunkturdynamik könnte die Effektivität des Programms begrenzen. Kurzfristig dürfte die Kombination aus Analystenkritik und aktivem Kapitalmanagement Volatilität begünstigen. Empfehlung: Anleger sollten Positionsgrößen und Risikoprofile entsprechend anpassen. Kurzfristig ist Vorsicht geboten.



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    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 42,20EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



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