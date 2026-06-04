Daimler Truck: Aktienrückkäufe trotz Underperform – Kursrisiko bleibt!

Bernstein Research hat seine Einschätzung für Daimler Truck auf „Underperform“ belassen und das Kursziel unverändert bei 35 Euro bestätigt. Analyst Chad Dillard stützt das Urteil auf eine aktuelle Auswertung des US‑Lastwagenmarkts, wonach die Produktion im ersten Quartal schwach ausgefallen sei, sich der Rückgang aber im April abgeschwächt habe. Der von dem Marktforscher ACT veröffentlichte Ausblick habe sich im Monatsvergleich kaum verändert, so die Studie vom 1. Juni 2026. Für Investoren signalisiert das Researchhaus damit weiter begrenztes Kurspotenzial und verweist zugleich auf anhaltende zyklische Risiken im Nutzfahrzeuggeschäft. Im Kontrast dazu hat Daimler Truck parallel sein Aktienrückkaufprogramm fortgesetzt und in der Woche vom 25. bis 29. Mai 2026 insgesamt 84.832 eigene Aktien erworben. Konkret wurden am 28. Mai 27.872 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 42,3036 Euro über Xetra und am 29. Mai 56.960 Aktien zu 42,3564 Euro gehandelt. Seit Beginn des Programms am 16. März 2026 beläuft sich das insgesamt zurückgekaufte Volumen inzwischen auf 3.249.953 Aktien. Die Käufe erfolgen ausschließlich über die Börse durch ein beauftragtes Kreditinstitut; detaillierte Transaktionsdaten sind auf der Investor‑Relations‑Seite des Unternehmens einsehbar. Die Bekanntmachung wurde als zulassungsfolgepflichtige Mitteilung nach den einschlägigen Marktmissbrauchsregelungen veröffentlicht.

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