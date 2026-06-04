RWE beendet Aktienrückkauf: 1,5 Mrd. Euro eingesetzt

Im Berichtszeitraum vom 25. bis 29. Mai 2026 erwarb RWE 373.100 Aktien. Die gewichteten Durchschnittskurse lagen an den einzelnen Tagen zwischen 54,61 und 57,25 Euro; die täglichen Stückzahlen bewegten sich zwischen rund 72.700 und 76.300 Aktien. Im anschließenden Zeitraum vom 1. bis 3. Juni 2026 kamen weitere 233.761 Aktien hinzu, wobei die gewichteten Durchschnittskurse zwischen 55,19 und 56,41 Euro lagen und Tagesvolumina zwischen etwa 74.969 und 83.287 Stück schwankten.

RWE hat die dritte und letzte Tranche seines im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2024–2026 durchgeführten Rückkaufangebots planmäßig abgeschlossen. Das Unternehmen meldete in zwei aufeinanderfolgenden Zulassungsfolgepflichtmitteilungen (02. und 03. Juni 2026) die Details der im Handelssegment Xetra durch ein beauftragtes Kreditinstitut ausgeführten Transaktionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Damit beträgt das Gesamtvolumen der im Rahmen der dritten Tranche vom 3. Dezember 2025 bis einschließlich 3. Juni 2026 gekauften Aktien 9.485.863 Stück. RWE beziffert den Gesamtkaufpreis für diese Tranche auf rund 500 Millionen Euro (ohne Erwerbsnebenkosten). Zusammen mit den beiden zuvor ausgeführten Tranchen — jeweils mit einem Volumen von circa 500 Millionen Euro — wurde das ursprünglich angekündigte Gesamtrückkaufvolumen von 1,5 Milliarden Euro vollständig ausgeschöpft.

Die Käufe erfolgten ausschließlich an Xetra und wurden von einem von der Gesellschaft beauftragten Kreditinstitut durchgeführt. Mit dem Abschluss der dritten Tranche sind die operativen Maßnahmen zur Kapitalrückführung aus dem mehrjährigen Programm erfüllt. Für Anleger signalisiert dies eine konsequente Kapitalallokationspolitik seitens RWE, die kurzfristig das Angebot an frei handelbaren Aktien reduziert und mittelbar Kennzahlen wie den Gewinn je Aktie stützen kann.

Marktteilnehmer werden insbesondere die Auswirkungen auf die Liquidität der Aktie und mögliche Folgeeffekte auf Kursrelationen und Bewertungskennzahlen beobachten. Für das Management bedeutet der planmäßige Abschluss zudem, dass die für das Programm eingeplanten finanziellen Mittel vollständig eingesetzt wurden. RWE hat die Meldungen ordnungsgemäß nach den Vorgaben der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und der Delegierten Verordnung veröffentlicht; die Berichte enthalten die gesetzlich geforderten Tagessummen, gewichteten Durchschnittskurse und aggregierten Volumina.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 57,09EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.