Siemens kauft 27,6 Mio Aktien – Dividende bis 6,56€ realistisch?

Parallel zur Rückkaufmitteilung untermauern Markteinschätzungen und operative Daten die Diskussion um die Dividendenperspektive des DAX-Konzerns. Mit einem Aktienkurs um etwa 272 EUR und einem neuen Rückkaufrahmen von bis zu 6 Mrd. EUR sendet Siemens ein deutliches Signal finanzieller Stärke. Analystenkonsens sieht die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 bei rund 5,73 EUR je Aktie und für 2027 bei 6,13 EUR; daraus lässt sich ein jährliches Wachstum von etwa 7 % ableiten. Ein konservativ extrapoliertes Szenario macht eine Dividende von 6,56 EUR bis 2028 plausibel — nicht als Gewissheit, aber als realistische Zielgröße bei stabiler Geschäftsentwicklung.

Siemens hat im Rahmen seines seit 12. Februar 2024 laufenden Aktienrückkaufprogramms in der Kalenderwoche vom 25. bis 31. Mai 2026 weitere 278.209 Aktien erworben. Die Transaktionen erfolgten ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von Siemens beauftragte Bank. Die täglichen Stückzahlen und gewichteten Durchschnittskurse im Xetra-Handel: 25.05.2026: 52.375 zu 274,94289 EUR; 26.05.2026: 60.784 zu 273,94501 EUR; 27.05.2026: 57.856 zu 276,00920 EUR; 28.05.2026: 54.047 zu 271,16671 EUR; 29.05.2026: 53.147 zu 271,02261 EUR. Seit Beginn des Programms bis einschließlich 31. Mai 2026 hat Siemens insgesamt 27.647.949 eigene Aktien zurückgekauft.

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Die fundamentale Basis erscheint robust: Management-Guidance vom Mai 2026 prognostiziert ein Umsatzwachstum von 6–8 % sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 10,70 und 11,10 EUR. Wichtiger Indikator ist das Book-to-Bill-Verhältnis, das im ersten Quartal mit 1,22 (Rekord-Backlog 124 Mrd. EUR) auf eine solide Auftragspipeline hinweist. Rückkäufe tragen zusätzlich dazu bei, die Anzahl dividendenberechtigter Aktien zu verringern und damit die Ausschüttung je Aktie zu stützen.

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Gleichwohl mahnen Analysten Vorsicht an: Siemens blieb zuletzt bei der Ausschüttung konservativer als erwartet — für 2025 wurden 5,35 EUR je Aktie gezahlt gegenüber prognostizierten 5,45 EUR. Die Dividendenrendite liegt aktuell nur bei rund 2 %, bedingt vor allem durch den deutlich gestiegenen Kurs. Risiken kommen vor allem aus konjunkturellen Eintrübungen und der Frage, ob Siemens seine Transformation hin zu stärker wertgenerierenden Software- und Plattformlösungen konsequent vorantreibt. Für Anleger bleibt die Aktie damit ein solides Dividendenpapier mit Aussicht auf weiteres Wachstum, allerdings nicht ohne Abhängigkeiten von operativer Umsetzung und makroökonomischem Umfeld.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 273,5EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.