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    flatexDEGIRO: Dividende & Performance‑Plan – Amundi, DWS unter 3%

    flatexDEGIRO: Dividende & Performance‑Plan – Amundi, DWS unter 3%
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    flatexDEGIRO im Fokus: Hauptversammlung beschließt Dividende, Großaktionäre unterschreiten Meldeschwelle

    Frankfurt, 2. Juni 2026 — Die flatexDEGIRO SE hat auf ihrer virtuellen Hauptversammlung wesentliche Beschlüsse gefasst und gleichzeitig Meldungen großer Anteilseigner nach dem WpHG veröffentlicht, die das Aktionärsbild verschieben.

    Die Hauptversammlung genehmigte eine Dividende von 0,30 Euro je dividendenberechtigter Aktie; die Ausschüttung entspricht einer Gesamtsumme von rund 32 Mio. Euro. Zudem stimmten die Aktionäre der Einführung eines Performance Share Plan 2026 samt den dafür erforderlichen Kapitalmaßnahmen zu. Vorstand und Aufsichtsrat zogen zudem eine positive Bilanz: Für das Geschäftsjahr 2025 meldete flatexDEGIRO Rekordzahlen mit einem Umsatz von etwa 560 Mio. Euro und einem Konzernergebnis von rund 160 Mio. Euro. Das Unternehmen zähle Ende 2025 rund 3,5 Millionen Kunden in 16 europäischen Märkten, verwalte knapp 100 Mrd. Euro Kundengelder und habe mehr als 75 Mio. Transaktionen abgewickelt. Managementziele sehen ein Konzernergebnis von rund 200 Mio. Euro für 2027 vor.

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    Parallel zu den Kapitalmarkt-News gingen zwei Stimmrechtsmitteilungen ein, die das Gefüge der Großaktionäre verändern. Amundi S.A. meldete am 1. Juni 2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG eine Veränderung ihres Anteils: Demnach hält Amundi nach dem Stichtag 26. Mai 2026 noch 2.042.576 Aktien, was 1,85 Prozent der Stimmrechte entspricht. In einer vorherigen Meldung war ein Anteil von 4,84 Prozent angegeben; Amundis jetziger Bestand liegt damit deutlich unter der Meldepflichtsschwelle von drei Prozent.

    Ebenfalls am 1. Juni berichtete die DWS Investment GmbH, dass durch zurückgegebene Aktiensicherheiten die Quote ihres Stimmrechtsanteils zurückgegangen sei. Nach der Schwellenberührung am 26. Mai 2026 hält DWS nun 3.053.956 Aktien, entsprechend 2,77 Prozent der Stimmrechte — ebenfalls unterhalb der 3‑Prozent‑Marke. Beide Meldungen weisen keine derivativen Instrumente aus; die Gesamtzahl der Stimmrechte der Gesellschaft beträgt nach § 41 WpHG 110.134.548.

    Die Kombination aus einer Ausschüttungspolitik mit wachsendem Ergebnis, dem grünen Licht für einen Performance‑Share‑Plan und dem Rückzug institutioneller Positionen sorgt für erhöhte Aufmerksamkeit am Markt. Anleger und Analysten werden insbesondere die Wirkung des Performance‑Instruments auf Verwässerung und Managementanreize sowie die weitere Entwicklung institutioneller Beteiligungen beobachten. Insgesamt signalisiert flatexDEGIRO mit den Zahlen und Beschlüssen weiteres Wachstumspotenzial bei gleichzeitig marginal veränderten Eigentumsverhältnissen.



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    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 31,79EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.



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