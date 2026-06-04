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    Steuersenkung verpufft: Eurowings gibt Rabatt nicht vollständig weiter

    Steuersenkung verpufft: Eurowings gibt Rabatt nicht vollständig weiter
    Foto: Boris Roessler - dpa

    Eurowings will die jüngste Absenkung der Luftverkehrsteuer nicht vollständig an Kunden weitergeben. Das gab die Lufthansa‑Tochter unter dem neuen Airline‑Chef Max Kownatzki bekannt und begründete die Entscheidung mit massiven Kostensteigerungen, allen voran bei Kerosin. Formal werde der ab 1. Juli reduzierte Steuersatz auf den Tickets ausgewiesen, in der Preisbildung spiegelten sich Steuern, höhere Gebühren und Treibstoffpreise jedoch gebündelt im Bruttopreis wider. Deshalb verzichtete Eurowings in Krisenzeiten wie dem Iran‑Konflikt auf ausgewiesene Kerosinzuschläge.

    Der Bundestag hatte im Mai die zuletzt geplante Erhöhung der Luftverkehrsteuer zurückgenommen; für Kurzstrecken sinkt der Satz ab Juli um 2,50 Euro pro Ticket. Kownatzki erklärte, Eurowings könne derzeit nur etwa die Hälfte der gestiegenen Kosten an die Passagiere weiterreichen. In den vergangenen zwei Jahren seien die Kosten um einen zweistelligen Prozentsatz gestiegen, während die Flugpreise nur einstellig zulegten. Vor diesem Hintergrund fordert die Geschäftsführung weitere Entlastungen bei Steuern, Abgaben und Flughafengebühren in Deutschland, um Wachstumsspielräume zu schaffen — etwa zusätzliche Starts in Berlin oder Hamburg.

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    Operativ zeigt sich Eurowings selbstbewusst: Die Versorgung mit Kerosin für den Sommerflugplan sei gesichert, und sollten die Rahmenbedingungen stabil bleiben, werde die Airline aufs Gesamtjahr profitabel bleiben. Die Entwarnung beim Treibstoff habe offenbar das Verbrauchervertrauen gestärkt und die Buchungsdynamik beschleunigt. Für Mallorca, eines der wichtigsten Ferienziele, notiert Eurowings inzwischen Buchungsstände rund 9 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, nachdem noch vor wenigen Wochen ein Rückstand von 20 Prozent bestand. Im Sommer wird die Airline den Flughafen Palma mehr als 400 Mal wöchentlich anfliegen.

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    Aus Investorensicht enthält die Mitteilung ergänzende Corporate‑Informationen der Deutschen Lufthansa AG sowie eine Stimmrechtsmitteilung: The Capital Group Companies meldete eine Beteiligung von knapp über fünf Prozent an Lufthansa‑Papieren (rund 5,3 Prozent), was für Aktionärsstruktur und Kapitalmarktbeobachter relevant ist.

    Bilanzierend signalisiert Eurowings ein Spannungsverhältnis: kurzfristige Entlastungen durch Steuerreduktion werden von strukturellen Kostendruckfaktoren überlagert, der die Preissetzungsmacht der Airline limitiert. Stabilisierte Treibstoffversorgung und nachfrageseitige Erholung sind positiv, zugleich bleibt das Ergebnis sensibel gegenüber weiteren Kerosin‑Preisausschlägen, geopolitischen Risiken und regulatorischen Belastungen an Flughäfen. Die Forderung nach politischen Entlastungen dürfte die Diskussion um Wettbewerbsfähigkeit und Luftverkehrsregulierung in Deutschland befeuern.



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