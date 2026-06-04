SUSS MicroTec rast in den MDAX – 300 Mio. Finanzierung & 20–22% EBIT

SUSS MicroTec hat in einer Woche gleich mehrere Weichenstellungen vollzogen, die die Wachstumsperspektive und die Kapitalmarktposition des Halbleiterausrüsters stärken. Zunächst informierten Vorstand und Aufsichtsrat Ende Mai, dass sie einen Punkt der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung am 3. Juni 2026 zurückgezogen haben: Die geplante Satzungsänderung zur Festlegung eines Gerichtsstands für innergesellschaftliche Streitigkeiten (Tagesordnungspunkt 10) wurde nach Aktionärsfeedback vorerst abgesetzt und soll im weiteren Dialog neu bewertet werden. Hintergrund ist, dass zwar das Ziel der Rechtssicherheit und Prozessökonomie weiterhin geteilt wird, derzeit aber keine hinreichend breite Unterstützung bei den Anteilseignern erkennbar war.

Auf der Hauptversammlung selbst stimmten die anwesenden Aktionäre den verbliebenen Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zu. Die Mandate der turnusmäßig zur Wahl stehenden Aufsichtsratsmitglieder — Dr. David Dean, Dr. Bernd Schulte und Prof. Dr. Mirja Steinkamp — wurden bis zur Hauptversammlung verlängert, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 entscheidet; das Mandat der stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Myriam Jahn endet entsprechend der Empfehlungen des DCGK früher. Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet; die Gesellschaft billigte außerdem den Vergütungsbericht und ein neues Vergütungssystem für den Vorstand (Vergütungssystem 2026). Die Versammlung schuf zudem die rechtlichen Voraussetzungen für die Ausgabe elektronischer Aktien nach dem eWpG.