SUSS MicroTec rast in den MDAX – 300 Mio. Finanzierung & 20–22% EBIT
SUSS MicroTec hat in einer Woche gleich mehrere Weichenstellungen vollzogen, die die Wachstumsperspektive und die Kapitalmarktposition des Halbleiterausrüsters stärken. Zunächst informierten Vorstand und Aufsichtsrat Ende Mai, dass sie einen Punkt der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung am 3. Juni 2026 zurückgezogen haben: Die geplante Satzungsänderung zur Festlegung eines Gerichtsstands für innergesellschaftliche Streitigkeiten (Tagesordnungspunkt 10) wurde nach Aktionärsfeedback vorerst abgesetzt und soll im weiteren Dialog neu bewertet werden. Hintergrund ist, dass zwar das Ziel der Rechtssicherheit und Prozessökonomie weiterhin geteilt wird, derzeit aber keine hinreichend breite Unterstützung bei den Anteilseignern erkennbar war.
Auf der Hauptversammlung selbst stimmten die anwesenden Aktionäre den verbliebenen Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zu. Die Mandate der turnusmäßig zur Wahl stehenden Aufsichtsratsmitglieder — Dr. David Dean, Dr. Bernd Schulte und Prof. Dr. Mirja Steinkamp — wurden bis zur Hauptversammlung verlängert, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 entscheidet; das Mandat der stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Myriam Jahn endet entsprechend der Empfehlungen des DCGK früher. Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet; die Gesellschaft billigte außerdem den Vergütungsbericht und ein neues Vergütungssystem für den Vorstand (Vergütungssystem 2026). Die Versammlung schuf zudem die rechtlichen Voraussetzungen für die Ausgabe elektronischer Aktien nach dem eWpG.
Wesentlich für die Finanzierungsspielräume ist die erstmalig erteilte Ermächtigung, Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von bis zu 300 Millionen Euro auszugeben; parallel wurde das entsprechende bedingte Kapital 2026 beschlossen. Vorstandschef Burkhardt Frick nutzte die Hauptversammlung, um die strategische Ambition bis 2030 zu skizzieren: SUSS will schneller wachsen als der Gesamtmarkt für Halbleiter (angenommene adressierbare Märkte mit 7% Wachstum) und strebt eine deutliche Verbesserung der Profitabilität an — ein EBIT-Zielband von 20–22 Prozent wurde genannt.
Einen weiteren Meilenstein markiert die außerplanmäßige Aufnahme der SUSS-Aktien in den MDAX (Fast Entry) zum ersten Handelstag im MDAX am 22. Juni 2026. Die Aufnahme reflektiert die kräftige Kursentwicklung und erhöht die Sichtbarkeit und Liquidität der Aktie; sie bedeutet zudem Aufstufung in das Ranking der 90 größten börsennotierten deutschen Unternehmen nach Streubesitz-Marktkapitalisierung. SUSS, mit Hauptsitz in Garching, rund 1.500 Beschäftigten und zuletzt etwa 500 Mio. Euro Umsatz, profitiert damit sowohl operativ als auch an den Kapitalmärkten von gestärktem Investorenvertrauen.
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 97,20EUR auf Lang & Schwarz (04. Juni 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.
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